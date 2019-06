Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Donald Trump a declarat ca l-a invitat pe liderul nord-coreean Kim Jong Un sa viziteze Statele Unite, la scurt timp dupa ce a mers alaturi de acesta pe teritoriul Coreii de Nord, o premiera pentru un presedinte american, relateaza duminica AFP si Reuters."Se va intampla intr-o…

- Presedintele american Donald Trump i-a propus sambata, intr-o postare pe Twitter, liderului nord-coreean Kim Jong Un sa se intalneasca duminica in Zona demilitarizata care separa cele doua Corei, informeaza AFP si Reuters. "Dupa intalniri importante, in special cu presedintele chinez Xi, voi parasi…

- Președintele american Donald Trump a declarat luni ca i-a trimis liderului nord-coreean Kim Jong-Un o scrisoare „foarte prietenoasa”, ca raspuns la urarile primite de la acesta cu ocazia zilei de naștere, în urma cu o saptamâna, conform Mediafax care citeaza Reuters. Schimbul…

- Emisarul nord-coreean in dosarul nuclear in Statele Unite, Kim Hyok Chol, a fost executat in cadrul unei epurari a unor oficiali ce au coordonat negocieri in vederea summitului de la Hanoi intre dictatorul nord-coreean Kim Jong Un si presedintele american Donald Trump, soldat cu un esec rasunator, dezvaluie…

- Vicepremierul chinez Liu He s-a aflat joi la Washington in vederea reluarii negocierilor comerciale intre China și Statele Unite (a 11-a runda). Atmosfera nu a fost deloc senina. Președintele Donald Trump, care a impus o noua majorare a taxelor vamale la produse importate din China, intrate in vigoare…

- Președintele sud-coreean Moon Jae-in a declarat joi ca ultimul test de rachete, efectuat de Coreea de Nord, ar putea reprezenta un protest fața de Statele Unite, in urma eșecului de la summitul intre președintele american Donald Trump și liderul nord-coreean Kim Jong-un, relatteaza agenția Reuters,…

- Coreea de Nord nu il mai vrea pe secretarul de Stat american Mike Pompeo ca interlocutor si doreste sa discute de-acum inainte cu un reprezentant care sa fie „mai prudent si mai matur in felul in care comunica”, scrie joi agentia oficiala nord-coreeana de presa KCNA, relateaza Reuters. „Nimeni nu poate…

- Ambasadorii statelor membre la UE au ajuns joi la o ”ințelegere de principiu” privind inițierea negocierilor comerciale cu Statele Unite, anunța Politico , care citeaza trei oficiali europeni. Comisia Europeana, care coordoneaza politicile comerciale ale celor 28 de state membre, a incercat de ceva…