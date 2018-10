"Noi protejam Arabia Saudita. Veti spune ca ei sunt bogati. Iar eu il iubesc pe rege, pe Regele Salman. Insa i-am spus 'Rege - noi te protejam - n-ai putea sa fii acolo mai mult doua saptamani fara noi - tu trebuie sa platesti pentru armata ta", a spus Trump la un miting de sustinere in Southaven, statul Mississippi. Trump nu a precizat cand i-a spus asta regelui saudit, potrivit Agerpres.



In pofida afirmatiilor sale, administratia Trump are o relatie apropiata cu Arabia Saudita, pe care o considera un scut impotriva ambitiilor Iranului din regiune. Prima oprire a lui Trump in turneul…