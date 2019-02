Trump - Kim Jong Un, summit: Coreea de Nord, viitor genial în cal de denuclearizare 'Vietnamul se dezvolta ca putine alte locuri din lume. Coreea de Nord va face acelasi lucru - si foarte rapid - daca decide sa se denuclearizeze', a apreciat Donald Trump intr-o postare pe Twitter, cu cateva ore inainte de a se intalni fata in fata la Hanoi cu Kim Jong Un. Evocand un potential 'genial' (scris cu majuscule in tweet) pentru aceasta tara inchisa, aflata in prezent sub incidenta a numeroase sanctiuni internationale, el a mentionat de asemenea o 'oportunitate rara' pentru cel pe care l-a numit 'prietenul' sau Kim Jong Un. 'Vom sti in curand. Foarte interesant!', a concluzionat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

