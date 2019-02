Trump - Kim Jong Un, summit. Cifre cheie despre Coreea

Stiri pe aceeasi tema

- Kim Jong Un a sosit, marti dimineata, in Vietnam pentru al doilea summit cu presedintele american Donald Trump. Liderul nord-coreean a ajuns in orasul Dang Dong, situat la frontiera dintre China si Vietnam, cu trenul. El a fost intampinat in gara cu un covor rosu, garzi ceremoniale si o multime formata…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un este asteptat, marti, la Hanoi dupa o calatorie de aproape trei zile pe calea ferata prin China, pentru un al doilea summit dificial cu presedintele american Donald Trump.

- SUA doresc ca Phenianul sa intreprinda un "pas convingator" in problema denuclearizarii in timpul intrevederii ce va avea loc saptamana viitoare la Hanoi intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un, a declarat secretarul de stat american Mike Pompeo intr-un interviu…

- Vietnamul se pregateste sa-l intampine pe liderul nord-coreean Kim Jong Un, asteptat sa vina peste cateva zile cu trenul, in vederea celui de-al doilea summit cu presedintele american Donald Trump care are loc la 27-28 februarie la Hanoi, au declarat miercuri pentru agentia Reuters doua surse bine informate…

