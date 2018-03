Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in este de parere ca potentiala intalnire intre presedintele american Donald Trump si liderul de la Phenian, Kim Jong Un, ar putea conduce la denuclearizarea Coreei de Nord, a declarat Kim Eui-kyeom, purtator de cuvant al Presedintiei de la Seul.

- Presedintele Comitetului International Olimpic (CIO), Thomas Bach, a fost decorat de seful statului sud-coreean, Moon Jae-in, cu cea mai inalta distinctie a acestei tari in domeniul sportului, Cheongryong Medal ("Dragonul albastru"), pentru meritele sale in desfasurarea cu succes a Jocurilor Olimpice…

- SUA impun noi sancțiuni Coreei de Nord, dupa asasinarea fratelui lui Kim Jong-un. Departamentul de Stat american a anunțat, marți, ca SUA au dovada folosirii de agent neuroparalizant VX pentru asasinarea fratelui liderului nord-coreean Kim Jong-un. Astfel, Washingtonul a decis impunerea de noi masuri…

- Uniunea Europeana a salutat marti "initiativele incurajatoare" din Peninsula Coreea, cum sunt organizarea unui summit intre liderii celor doua Corei la sfarsitul lunii aprilie si posibilitatea evocata de Phenian de a aborda chestiunea denuclearizarii sale, informeaza AFP. Ministrul sud-coreean de…

- Razboiul dintre Donald Trump si oficialii europeni, pe tema taxelor vamale simetrice, nu pare a fi ajuns la final, iar deciziile ambelor parti risca sa fie incalcari ale reglementarilor internationale. Ultima veste priveste chiar motocicletele Harley-Davidson si whisky-ul american, care ar…

- Totodata, Coreea de Nord a promis sa suspende testele nucleare si balistice pe durata dialogului intercoreean, si si-a exprimat vointa de a se denucleariza cu conditia ca securitatea sa-i fie garantata, a indicat Chung Eui-yong. Summitul va avea loc in satul Panmunjom, in Zona demilitarizata…

- Atac cibernetic la Jocurile Olimpice de iarna 2018. Spioni militari rusi au piratat sute de calculatoare ale organizatorilor competiției de la PyeongChang, lasand sa se creada ca sunt pirati nord-coreeni, a anuntat duminica ziarul Washington Port, citand surse de informatii americane, precizeaza AFP.…

- Reprezentantul nord-coreean Kim Yong-Chol, a declarat, aflandu-se in vizita in Coreea de Sud pentru a participa la ceremonia de inchidere a Jocurilor Olimpice, ca oficialii de la Phenian sunt dispusi sa discute cu cei de la Casa Alba, relateaza site-ul postului BBC. Anuntul a fost facut…

- O delegatie nord-coreeana la nivel înalt, condusa de un general cunoscut ca un partizan al liniei dure a Phenianului, a sosit în Coreea de Sud pentru a participa la ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de iarna, a anuntat duminica Seulul, transmite AFP. Cei…

- Cei opt membri ai acestei delegatii oficiale, care este condusa de generalul Kim Yong Chol, au trecut Zona Demilitarizata (DMZ), care divizeaza peninsula, pe la postul de frontiera Dorasan, la nord de Seul, a indicat un purtator de cuvant al ministerului sud-coreean al Unificarii. Delegatia va asista…

- Generalul Kim Yong Chol va conduce delegatia oficiala nord-coreeana de opt membri asteptata duminica la ceremonia de inchidere a Olimpiadei de la PyeongChang, care, dupa doi ani de tensiuni puternice in peninsula, a favorizat o destindere a relatiilor dintre Phenian si Seul. Kim Yong Chol…

- Reprezentativa Coreei de Sud conduce in clasamentul feminin la curling, in timp ce Suedia isi mentine suprematia la masculin, in turneul olimpic de la PyeongChang, dupa partidele disputate miercuri. La fete, echipa tarii gazda a JO a invins cu 9-3 Danemarca si cu 11-2 Rusia, ocupanta locului secund,…

- Ministrul adjunct de Externe al Coreei de Nord, Sin Hong-chol, a declarat, miercuri, ca regimul de la Phenian este dispus sa imbunatateasca relatiile bilaterale cu Rusia, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Declarația surprinzatoare a fost facuta dupa reintoarcerea unei delegatii de inalti oficiali nord-coreeni, printre care si sora sa, de la Jocurile Olimpice de iarna, a informat agentia oficiala KCNA, preluata de AFP. "Dupa ce a ascultat raportul delegatiei, Kim Jong Un si-a aratat satisfactia…

- Flacara Olimpica a fost aprinsa la Pyeongchang, vineri, dupa ce presedintele Moon Jae-in al Coreei de Sud, a reamintit ca in sport este "important este sa participi, nu sa castigi". Cinci copii sud-coreeni a purtat lumanari care au intrat in arena pe ritmurile melodiei Imagine lui John Lennon, cantata…

- Intr-o depesa despre defilarea militara care a avut loc joi la Phenian, agentia nord-coreeana oficiala de presa KCNA l-a prezentat pe ministrul Fortelor armate Kim Jong-gak ca fiind vicemaresal si director al Biroului Politic General - post care era detinut anterior de Hwang.Biroul Politic…

- Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang (Coreea de Sud) se desfasoara intre 9 si 25 februarie, iar sambata, zi in care vor intra in competitie si sportivii romani, se vor acorda primele medalii.Romanii vor concura la schi fond (Timea Lorincz), la sanie (Valentin Cretu, Andrei Turea) si biatlon…

- Kim Yo Jong, sora liderului nord-coreean Kim Jong-un, ar urma sa-l invite pe presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, sa efectueze o vizita oficiala la Phenian, au precizat surse diplomatice pentru postul CNN.

- A 23-a ediția a Jocurilor Olimpice de Iarna 2018 are loc in Coreea de Sud. Operatorul internațional de pariuri Betano.com a realizat un Top 10 al celor mai interesante lucruri care merita știute despre acest mare eveniment. In plus, puteți afla dintr-un material video care a fost singura medalie obținuta…

- JOCURILE OLIMPICE DE IARNA. Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang (Coreea de Sud) se vor desfasura intre 9 si 25 februarie. JOCURILE OLIMPICE DE IARNA. Vineri sunt programate intreceri la curling, schi acrobatic si patinaj artistic, precum si ceremonia de deschidere.…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in se va intalni sambata cu delegatia la nivel inalt a Coreei de Nord trimisa la Jocurile Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, a anuntat joi biroul prezidential de la Seul, citat de Yonhap si Kyodo. Presedintele sud-coreean si delegatia nord-coreeana vor…

- Coreea de Nord a organizat, joi, o parada militara in Piata Kim Il Sung din Phenian cu o zi inainte de deschiderea Jocurilor Olimpice de la Pyeongchang, iar o racheta balistica intercontinentala de tipul Hwasong-15 a fost expusa la parada, relateaza agentia Yonhap. Parada militara marcheaza…

- Vicepresedintele american Mike Pence a declarat miercuri, la Tokyo, ca Washingtonul se pregateste sa anunte ”cele mai dure” sanctiuni economice impuse vreodata Coreei de Nord, relateaza AFP. ”Anunt astazi ca Statele Unite vor dezvalui in curand sanctiunile economice cele mai dure si mai ofensive impuse…

- Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang (Coreea de Sud) se vor desfasura intre 9 si 25 februarie, dar primele competitii vor avea loc inca de joi 8 februarie: JOI 8 FEBRUARIE 02,05 (ora Romaniei) Curling, dublu mixt: SUA - sportivii olimpici din Rusia, Canada - Norvegia, Coreea…

- Statele Unite sustin ca statul nord-coreean ar putea lansa un atac nuclear catre teritoriul american in doar cateva luni, in timp ce Phenianul sustine ca Washington ia in considerare un atac nuclear preventiv, noteaza Reuters conform News.ro . Disputa dintre cele doua tari a avut loc la o conferinta…

- Regimul de la Phenian continua sa eludeze sanctiunile internationale si a realizat anul trecut venituri de aproape 200 de milioane de dolari din exportul ilegal al unor produse catre tari precum China, Malaysia, Coreea de Sud, Rusia, Siria, Myanmar ori Vietnam, se arata intr-un raport ONU.

- Cu un ton optimist, in primul sau discurs despre Starea Națiunii, liderul de la Casa Alba a declarat ca „poporul este puternic”, a laudat economia, reducerile de taxe adoptate in timpul mandatului sau și a anunțat un „nou moment american”. In politica externa, nu a uitat „rivalii” Rusia și China și…

"Impreuna, sa construim o America sigura, puternica si mandra", a lansat el in primul sau discurs despre "Starea Natiunii" urmarit in direct de zeci de milioane de telespectatori. Intr-un lung discurs sarac in detalii sau anunturi, liderul de la Casa Alba a adoptat un ton mai conciliant…

- Donald Trump a susținut, in discursul despre Starea Națiunii, ca „Rusia si China ameninta interesele si valorile SUA”. Despre Coreea de Nord, președintele american a spus ca SUA vor depune toate eforturile pentru a impiedica regimul de la Phenian sa dezvolte arme nucleare capabile sa ameninte teritoriul…

- 'Am constatat cu interes ca presedintele Trump nu a rupt acordul, chiar daca pe de o parte a formulat exigente care aduc uneori cu niste ultimatumuri', a declarat Le Drian la sosirea sa pentru o reuniune a UE la Bruxelles si care se va deplasa in Iran la 5 martie.In 12 ianuarie, presedintele…

- "Acest acord nu poate fi pus in aplicare daca unul dintre participanti decide sa iasa unilateral", a declarat Lavrov, intr-o conferinta de presa la sediul din New York al Natiunilor Unite. "Se va prabusi, nu va mai exista acord", a avertizat ministrul rus de externe, subliniind: "cred ca…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat joi despre liderul nord-coreean Kim Jong-Un ca este un "politician absolut competent si matur", relateaza Reuters. Kim Jong-Un "si-a îndeplinit obiectivul strategic. Are un arsenal nuclear", a declarat Putin presei. El…

- Kim Jong-Un "si-a indeplinit obiectivul strategic. Are un arsenal nuclear", a declarat Putin presei. El a atras de asemenea atentia ca singura cale de denuclearizare a Peninsulei Coreene este prin dialog. Coreea de Nord are o racheta "cu o raza de pana la 13.000 de kilometri, care poate atinge…

- Vicepreședintele SUA, in fruntea delegației SUA la Jocurile Olimpice de iarna din Coreea de Sud! Vicepresedintele Statelor Unite ale Americii, Mike Pence, va conduce delegatia americana la Jocurile Olimpice de la iarna de la PyeonChang (Coreea de Sud), la care va participa si o delegatie a Coreei de…

- Moon Jae-in, presedintele Coreei de Sud, a declarat, miercuri, ca abordarea presedintelui SUA, Donald Trump, a adus o contributie uriasa la faptul ca regimul de la Phenian a acceptat sa poarte discutii cu reprezentanti ai Guvernului de la Seul, relateaza CNN. ”El a avut o contributie majora…

- La Panmunjom, in zona demilitarizata dintre cele doua Corei - de Nord si de Sud - au inceput marti negocieri bilaterale privind in primul rand participarea nord-coreeana la Jocurile Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, informeaza agentiile internationale de presa, citate de Agerpres. Un prim rezultat,…

- Ministerul sud-coreean de Externe a precizat, marti, ca Seulul ia in calcul ridicarea temporara a unor sanctiuni impuse Coreei de Nord pentru a permite accesul nord-coreenilor la Olimpiada de iarna de la Pyeongchang ce va avea loc in luna februarie, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.…

- Coreea de Nord a redeschis linia telefonica directa cu Seulul la aproape doi ani dupa ce a fost dezactivata la ordinele liderului Kim Jong-un. Cele doua țari au reluat discuțiile telefonice pentru a discuta despre participarea nord-coreenilor la Olimpiada de Iarna gazduita de Coreea de Sud, scrie BBC…

- Conform agentiei sud-coreene Yonhap, citata de BBC, canalul de comunicatii intercoreean va fi redeschis miercuri, la ora locala 15:30. Demersul are loc dupa ce liderul de la Phenian si-a exprimat disponibilitatea la dialog cu Seulul pe tema trimiterii unei delegatii la Jocurile Olimpice de…

- Coreea de Sud a propus, marti, discutii la cel mai inalt nivel cu oficialitatile de la Phenian, la 9 ianuarie, pentru imbunatatirea relatiilor intercoreene, dupa ce Kim Jong-Un a evocat o participare nord-coreeana la Jocurile Olimpice de iarna, informeaza BBC conform News.ro . “Speram ca Sudul si Nordul…

- Presedintele american Donald Trump lauda Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite pentru impunerea de noi sanctiuni dure Coreei de Nord, ca raspuns la testele balistice. „Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite tocmai a votat 15-0 în favoarea impunerii unor sanctiuni…

- Un incendiu a izbucnit, joi, intr-un imobil din orașul Jecheon, situat in centrul Coreei de Sud. Potrivit pompierilor, cel putin 29 de persoane au murit, iar alte 28 au fost ranite, relateaza AFP, citat de News.ro . Incendiul a izbucnit catre ora locala 16.00 (9.00, ora Romaniei) intr-o cladire de opt…

- Deși partenerul sau de viata se afla în „lumina reflectoarelor” la nivel mondial, foarte putine se stiu despre Ri Sol-ju, sotia liderului nord-coreean Kim Jong Un. Ri Sol-ju are 28 de ani si trei copii împreuna cu unul dintre cei mai controversati lideri ai lumii.…

- Coreea de Nord a condamnat, duminica, vizita efectuata recent de catre presedintele sud-coreean Moon Jae-In în China, care ar fi "cersit" aplicarea unor presiuni sporite si a unor sanctiuni noi împotriva regimului de la Phenian, relateaza site-ul agentiei Yonhap. …

- ”Cei doi presedinti au discutat despre "situatia foarte periculoasa in Coreea de Nord", a informat Casa Alba. Kremlinul anuntase anterior ca cei doi sefi de stat au discutat despre "situatia in mai multe zone de criza, cu accent asupra solutionarii problemei nucleare in peninsula coreeana" intr-un…

- Rusia a facut cunoscut miercuri ca a trimis o delegatie militara in Coreea de Nord, dar nu a dezvaluit scopul vizitei, relateaza agentia DPA, informeaza AGERPRES . Din delegatie fac parte Viktor Kalganov, adjunct al sefului Centrului national rus de management in domeniul apararii, responsabil pe probleme…