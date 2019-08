Stiri pe aceeasi tema

- Fostul vicepresedinte american John Biden, care este principalul candidat la nominalizarea democrata pentru alegerile prezidentiale de anul viitor, l-a acuzat miercuri pe presedintele republican Donald Trump ca promoveaza suprematia albilor, despre care se considera ca s-a aflat la baza mai multor…

- "Cat de departe este afirmatia lui Trump privind o invazie (a imigrantilor) de cea a atacatorului din El Paso, care a spus ca gestul sau este un raspuns la invazia hispanica din Texas? Nu este deloc departe", subliniaza Biden intr-un discurs sustinut in Iowa, al carui text a fost consultat in avans…

- Fostul vicepresedinte american John Biden, care este principalul candidat la nominalizarea democrata pentru alegerile prezidentiale de anul viitor, l-a acuzat miercuri pe presedintele republican Donald Trump ca promoveaza suprematia albilor, despre care se considera ca s-a aflat la baza mai multor…

- Fostul presedinte american Barack Obama a facut apel luni la respingerea retoricilor susceptibile sa încurajeze atacuri armate precum cele care au provocat în acest weekend moartea a 31 de persoane în Texas si Ohio, relateaza AFP si Reuters. "Trebuie sa respingem cu fermitate…

- Alejandro Bedoya, capitanul echipei Philadelphia Union, a lansat un semnal de alarma la un mirofon chiar pe teren, dupa golul marcat. 31 de oameni fusesera asasinați intr-un week-end infiorator. Sfarșit de saptamana de teroare in Statele Unite. Sambata, 21 de oameni au murit doborați de gloanțe in masacrul…

- Un tanar de 21 de ani a deschis focul sambata in zona hypermarketului Walmart din El Paso (Texas), frecventat de comunitatea hispanica, ucigand 20 de persoane si ranind alte 26 inainte de a fi arestat. O parte din raniti se afla in stare critica. Conform politiei americane, ucigasul a lasat…

- "Condamnam aceste acte odioase si lase", se subliniaza in comunicatul executivului american. Douazeci de oameni au fost ucisi sambata dimineata la El Paso, oras majoritar hispanic din Texas, in apropiere de granita cu Mexicul, si alti noua dupa mai putin de 13 ore la Dayton, in statul nord-estic…

- 29 de persoane au murit și alte cateva zeci au fost ranite in urma a doua atacuri armate produse in acest weekend in Statele Unite ale Americii. Primului atac, produs intr-un centru comercial din orașul El Paso din statul Texas, s-a soldat cu 20 de persoane ucise și 26 ranite. Un suspect in varsta de…