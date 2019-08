Stiri pe aceeasi tema

- Inainte sa-l primeasca pe Klaus Iohannis, Donald Trump ia pranzul cu Mike Pence, care s-a mai vazut cu președintele roman in februarie. Vicepreședintele american a avut o intalnire cu președintele roman, in luna februarie, in cadrul Conferinței pentru Securitate de la Munchen. Tema principala a discuției…

- Polonia 'i-ar primi cu bucurie' pe teritoriul sau pe soldatii americani stationati in prezent in Germania, a declarat ambasadorul Statelor Unite la Varsovia, Georgette Mosbacher, intr-un mesaj postat pe Twitter, citat de dpa potrivit Agerpres. 'Contrar Germaniei, Polonia isi indeplineste obligatia…

- Presedintele SUA, Donald Trump, si Melania Trump vor efectua o vizita in Polonia si Danemarca in perioada 31 august - 3 septembrie, a anuntat miercuri Casa Alba. Casa Alba a informat ca Trump si sotia sa „vor participa la ceremonii comemorative si vor vizita siturile memoriale din Varsovia la 1 septembrie…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat ca trimite trupe suplimentare in Polonia. Liderul de la Casa Alba nu a promis infiintarea unei baze militare permanente, asa cum aștepta Varsovia, insa a menționat – ce-i drept in trecere – trimiterea a aproximativ 1.000 de militari suplimentari, dupa ce…

- Presedintele polonez, Andrzej Duda, va pleca marti spre Statele Unite, unde se va intalni cu Donald Trump si unde se asteapta ca ambii sa anunte o crestere a prezentei militare americane in Polonia, in ciuda opozitiei Rusiei, transmite agentia EFE. Intrevederea Duda-Trump va avea loc miercuri la Casa…