- Presedintele american Donald Trump a declarat, sambata, ca a respins o cerere din partea omologului sau mexican Enrique Pena Nieto pentru ca Mexicul sa nu suporte o parte dintre costurile pentru construirea zidului la granita, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Indian Wells (California) reprezinta unul dintre cele mai apreciate locuri ale continentului nord-american; aici pot fi imbinate pasiunile pentru tenis de camp, schi, plaja și golf, cata vreme iți poți da intalnire cu 350 de zile insorite pe an (temperatura medie anuala este de 23 de grade Celsius).…

- Dupa mai multe zile de intense speculatii, Trump a semnat, la Casa Alba, documentele controversate care marcheaza o schimbare protectionista clara, noteaza AFP, la 13 luni de la preluarea puterii. Aceste taxe, de 25% pe importurile de otel si de 10% pentru cele de aluminiu, vor intra in…

- Presedintele american, Donald Trump, a impus joi taxe pe importurile de otel si de aluminiu, ignorand avertismentele repetate ale mai multor aliati, in frunte cu Uniunea Europeana, asupra riscurilor unui razboi comercial cu consecinte imprevizibile, transmite AFP. Dupa mai multe zile de intense…

- Demisia sa a survenit dupa anuntul lui Donald Trump privind impunerea unor tarife asupra importurilor de otel si aluminiu, care vor afecta in special Canada si Mexicul. ”A fost o onoare sa-mi servesc țara” Casa Alba a transmis declarația consilierului lui Donald Trump: ”A fost o onoare…

- Casa Alba a anuntat marti demisia lui Gary Cohn, principalul consilier economic al presedintelui Donald Trump, informeaza agentiile internationale de presa. Cohn s-a opus tendintelor protectioniste din cadrul administratiei SUA, remarca Reuters, DPA si AFP. Demisia sa a survenit dupa anuntul…

- Presedintele american, Donald Trump, si-a exprimat dorinta de a interzice mecanismele cunoscute sub numele de "bump stock", utilizate de autorul atacului de la Los Angeles si care permit unei pusti sa...

- Presedintele american, Donald Trump, si omologul sau mexican, Enrique Pena Nieto, au convenit marti, in cursul unei discutii telefonice, sa consolideze cooperarea bilaterala in domeniul securitatii, comertului si migratiei, au informat cele doua tari, scrie AFP. Retorica anti-mexicana a lui Donald Trump…

- Presedintele american, Donald Trump, si-a exprimat marti dorinta de a interzice mecanismele cunoscute sub numele de "bump stock", utilizate de autorul atacului de la Los Angeles care permit unei pusti sa traga in rafale aproape automate, relateaza AFP. "Am semnat o directiva cerand Departamentului…

- Presedintele american Donald Trump si-a prezentat cel de-al doilea proiect al sau de buget, care cuprinde cresterea cheltuielilor militare si solicitari de fonduri pentru infrastructura, construirea unui zid la granita cu Mexicul si programele de tratare a dependentei de opiacee, transmite Reuters.Planul…

- Presedintele american Donald Trump si-a prezentat luni cel de-al doilea proiect al sau de buget, care cuprinde cresterea cheltuielilor militare si solicitari de fonduri pentru infrastructura și construirea unui zid la granita cu Mexicul, transmite Reuters.

- Bugetele prezidentiale sunt rareori adoptate de Congres, care controleaza cheltuielile federale, dar permit Casei Albe sa isi prezinte prioritatile pentru acest an. Intr-o incercare de a arata conservatorilor ca administratia adopta o oarecare disciplina fiscala, planul solicita reduceri importante…

- Presedintele american Donald Trump a propus luni un buget federal de 4.400 de miliarde de dolari pentru anul fiscal 2019, care prevede reducerea programelor interne, cresterea cheltuielilor militare si finantarea constructiei zidului de la granita cu Mexicul, transmite Reuters, conform news.ro.Bugetele…

- Presedintele american Donald Trump si-a prezentat luni cel de-al doilea proiect al sau de buget, care cuprinde cresterea cheltuielilor militare si solicitari de fonduri pentru infrastructura, construirea unui zid la granita cu Mexicul si programele de tratare a dependentei de opiacee,

- Anul trecut, au murit 412 persoane pe ambele parti ale granitei, fata de 398 in 2016. In plus, in 2018 deja au decedat 16 persoane in zona respectiva. „Cresterea ratei mortalitatii este ingrijoratoare avand in vedere ca mult mai putini migranti au intrat in SUA prin granita cu Mexicul fata de anul trecut",…

- Presedintele american Donald Trump a declarat, luni, ca orice proiect de lege privind imigratia care nu include construirea unui zid la granita cu Mexicul "este o completa pierdere de timp", relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Potrivit Casei Albe, in discursul de marti Donald Trump va pune accentul pe economia robusta si nivelul scazut al somajului inregistrate in primul sau an de presedintie, dar si asupra beneficiilor reformei fiscale adoptate la finele lui decembrie. Consilierii sai sustin ca seful statului, care a…

- Presedintele SUA Donald Trump a afirmat, in discursul despre starea Uniunii, ca nu a existat niciodata un moment mai bun pentru a incepe sa traiesti visul american. In discursul care a durat o ora si 20 de minute, el le-a cerut tuturor membrilor Congresului sa accepte concesii si a anuntat inasprirea…

- Casa Alba si-a prezentat joi planul pentru migratie. In schimbul regularizarii a 1,8 milioane de imigranti intrati ilegal in Statele Unite, Donald Trump vrea 25 de miliarde de dolari pentru constructia unui zid la granita cu Mexic.

- Presedintele american Donald Trump si-a prezentat, miercuri, planul pentru un proiect de lege privind imigratia, precizind ca vrea sa obtina 25 de miliarde de dolari pentru construirea zidului la granita cu Mexicul si oferindu-le cetatenie copiilor care au ajuns ilegal in SUA, relateaza Reuters. Pe…

- Presedintele american Donald Trump si-a prezentat, miercuri, planul pentru un proiect de lege privind imigratia, precizand ca vrea sa obtina 25 de miliarde de dolari pentru construirea zidului la granita cu Mexicul si oferindu-le cetatenie copiilor care au ajuns ilegal in SUA, relateaza Reuters.

- Presedintele american Donald Trump si-a prezentat, miercuri, planul pentru un proiect de lege privind imigratia, precizând ca vrea sa obtina 25 de miliarde de dolari pentru construirea zidului la granita cu Mexicul si oferindu-le cetatenie copiilor care au ajuns ilegal

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a prezentat miercuri schita sa pentru un proiect de lege privint imigrantia pe care il va promova saptamana viitoare, spunand ca doreste sa obtina 25 de miliarde de dolari pentru constructia zidului de la granita cu Mexicul, relateaza Reuters.

- Sute de mii de persoane au participat, sambata, in marile orase americane, la Marsul Femeilor, al doilea de acest fel dupa protestul masiv de anul trecut impotriva presedintelui Donald Trump, criticand Administratia de la Washington. Cel mai mare numar de manifestanti s-a strans in Los Angeles, unde…

- Sute de mii de persoane au participat, sambata, in SUA, la al doilea Mars al Femeilor, la un an de investitura lui Donald Trump la Casa Alba, relateaza Reuters. Manifestatii au avut loc la Washington, New York, Los Angeles, Chicago si in alte 250 de orase, iar personalitatile care au luat cuvantul…

- Autoritatile de la Ciudad de Mexico au respins afirmatia presedintelui american Donald Trump potrivit careia Mexicul este cea mai periculoasa tara din lume, reiterand ca nu vor finanta zidul pe care Administratia de la Washington intentioneaza sa-l ridice la frontiera de sud a Statelor Unite, informeaza…

- Presedintele american Donald Trump neaga, in doua mesaje publicate pe Twitter, ca si-ar fi schimbat viziunea cu privire la construirea zidului la granita cu Mexicul, dupa cateva ore de la declaratiile facute de seful cabinetului sau, John Kelly, informeaza HotNews.ro. ...

- Presedintele american Donald Trump a anuntat, joi, ca nu renunta la planul de a construi un zid la granita dintre SUA si Mexic, iar Mexicul va plati "direct sau indirect" pentru acest proiect, relateaza site-ul publicatiei The Independent.

- Viziunea lui Donald Trump asupra zidului care ar urma sa fie construit la granita cu Mexicul a "evoluat" in ultima perioada, a anuntat seful de cabinet al presedintelui John Kelly. Discutia privind zidul de la granita cu Mexicul promis de Donald Trump in campania electorala a redevenit subiect…

- Presedintele american Donald Trump si-a sustinut joi propunerea privind construirea unui zid de-a lungul granitei sudice a SUA, subliniind ca pozitia sa in aceasta problema "nu s-a schimbat" in niciun fel si ca Mexicul va plati pentru aceasta bariera "in mod direct sau indirect", relateaza Reuters.…

- Presedintele SUA, Donald Trump, neaga faptul ca si-ar fi schimbat viziunea referitoare la zidul care ar trebui sa fie construit la granita cu Mexic, scrie BBC. Afirmatia presedintelui a venit dupa ce seful...

- Seful cabinetului de la Casa Alba, generalul John Kelly, sustine ca Donald Trump nu a fost complet informat cand a promis construirea zidului la granita cu Mexicul si ca tara vecina nu va plati pentru acesta.

- In urma cu 30 de ani familia lui Jose Garcia, un peisagist in varsta de 39 de ani, a ajuns ilegal in SUA. Acum o decizie a lui Trump l-a pus intr-o situatie imposibila. Tata a doi copii, el si-a luat „la revedere” de la familia sa, luni dimineata, pe Aeroportul Detroit Metro, cu destinatia Mexic.

- Starul tv Kim Kardashian și rapperul Kanye West au devenit parinții unei fetițe perfect sanatoase, cu ajutorul unei mame purtatoare. Citește și: Au devenit parinți. Keo și Misty, in al 9-lea cer. Fetița a venit pe lume ieri, iar Kim a facut anunțul pe contul sau de Twitter, scriind: „E aici. Suntem…

- Legalizarea marijuanei pentru scopuri medicinale a dus la o scadere accentuata a infractionalitatii in statele din SUA aflate la granita cu Mexicul, demonstreaza un nou studiu, citat de Guardian. In cercetarea intitulata “Sunt organizatiile mexicane de traficanti lovite de legalizarea ‘ierbii’? Efectul…

- Trump doreste ca orice acord privind migratia sa includa finantarea ridicarii unui zid la frontiera cu Mexicul si inasprirea restrictiilor in materie de imigratie."Avem ceva in comun - vrem sa rezolvam aceasta situatie. Avem nevoie de acel zid. As fi vrut sa nu-l construim, dar avem nevoie…

- Presedintele american Donald Trump se intalneste marti cu congresmeni republicani si democrati in incercarea de a ajunge la un compromis cu privire la soarta a mii de imigranti tineri si fara documente, ce risca sa fie deportati din Statele Unite, relateaza Reuters. Trump, republicanii…

- Mai sunt doar câteva zile pâna la startul Jocurilor Olimpice de iarna de la Pyeongchang, o editie care ridica multe semne de întrebare în aceasta perioada, prin prisma relatiilor tensionate la nivel mondial, în special între cele noua natiuni coreene, dar si între…

- Au mai ramas 37 de zile pana la startul Jocurilor Olimpice de iarna de la Pyeongchang, o editie care ridica multe semne de intrebare in aceasta perioada, prin prisma relatiilor tensionate la nivel mondial, in special intre cele noua natiuni coreene, dar si intre Statele Unite si Coreea de Nord. Intrecerile…

- Coreea de Nord a redeschis miercuri linia telefonica de la frontiera cu Coreea de Sud, la cateva ore dupa ce Donald Trump l-a ironizat pe liderul de la Phenian, Kim Jong Un, spunand ca are un buton nuclear “mai mare si mai puternic”, transmite Reuters.

- "Daca Democratii (Hillary necinstita) ar fi fost alesi, actiunile voastre ar fi pierdut 50% fata de valoarea lor de dinaintea zilei alegerilor. Acum ele au un viitor frumos - si este doar inceputul!", a scris Trump de la resedinta sa din Mar-a-Lago (Florida). If the Dems (Crooked Hillary)…

- A trecut aproape un an din presedintia lui Donald Trump si zidul de la granita cu Mexic pe care presedintele l-a promovat cu atata pasiune in campania electorala este inca in stadiul de prototip. Mai exact, exista opt prototipuri, nu mai lungi de zece metri fiecare, in desertul de langa San Diego,…

- Imediat, au inceput sa curga fel de fel de pareri referitoare la ciudatul corp luminos. Nu, nu este vorba despre vreun extraterestru, si nici de de vreun traseu special al lui Mos Craciun care aduce daruri de Sarbatori. Enigma a fost dezlegata destul de repede. Este vorba despre lansarea rachetei…

- Cele mai multe victime se aflau in zona de granita cu Fasia Gaza, unde sute de palestinieni s-au adunat sa arunce pietre in soldatii israelieni, aflati dincolo de zid. Medicii au informat ca doi protestatari au murit in zona de granita, dintre care unul fiind in scaun cu rotile, iar cel de al treilea…