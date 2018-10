Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din statul american New York au declansat o investigatie privind presupuse fraude fiscale de milioane de dolari comise de presedintele SUA, Donald Trump, si de familia acestuia, dupa dezvaluiri facute de cotidianul The New York Times.

- Actualul presedinte al SUA, Donald Trump, a fost implicat in anii ’90 in manevre fiscale dubioase menite sa-i ajute pe parintii lui sa evite taxe substantiale pe care ar fi trebuit sa le plateasca statului. In acest fel, el a beneficiat de sume mari de bani - echivalente cu 413 milioane de dolari la…

- Serviciul impozitelor din statul New York a deschis o ancheta dupa ce ziarul New York Times (NYT) a dezvaluit informatii potrivit carora Donald Trump ar fi primit peste 400 de milioane de dolari de la parintii sai, in parte prin manevre de evaziune fiscala, relateaza AFP, preluata de...

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca este de parere ca fostul director al echipei sale de campanie electorala, Paul Manafort, care a acceptat sa coopereze cu procurorii in investigatia privind ingerintele ruse in scrutinul din 2016, va spune adevarul, relateaza agentia Reuters.

- Procurorul special Robert Mueller va accepta raspunsuri in scris din partea președintelui american Donald Trump in ancheta privind ingerințele Rusiei in alegerile din 2016, a informat marți o sursa familiara cu problema, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax. Sursa, care a…

- Presedintele american Donald Trump a postat miercuri un mesaj pe Twitter conform caruia China este responsabila de spargerea contului de email al candidatei democrate Hillary Clinton si publicarea mesajelor, fara sa ofere mai multe detalii, relateaza Reuters.

- "Astept cu infrigurare si asteptam toti timpul cand va veni si scrisoarea frizerului domnului Trump. Sunt convins ca si presedintele Iohannis asteapta cu ingrijorare mesajele devastatoare care urmeaza probabil sa vina de la frizerul si apoi de la bucatarul lui Donald Trump criticand activitatea domnului…

- Procurorii federali din New York conduc o investigatie pentru a stabili daca fostul avocat al presedintelui american Donald Trump, Michael Cohen, este vinovat de evaziune fiscala, a informat marti publicatia The Wall Street Journal.