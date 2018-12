Stiri pe aceeasi tema

- Francezii care sunt prinsi ca fumeaza marijuana ar putea scapa mai ușor, chiar și de inchisoare, dupa ce Parlamentul a aprobat un proiect de lege in acest sens, initiat de partidul președintelui Emmanuel Macron, proiect care urmeaza sa intre si la votul final. Astfel, francezii care vor fi prinsi ca…

- Peste 70 de lideri politici din intreaga lume, intre care și președintele american Donald Trump, cel rus Vladimir Putin, cancelarul german Angela Merkel, dar și șeful statului Klaus Iohannis, participa la Paris la celebrarea a 100 de ani de la incheierea Primului Razboi Mondial. Astfel, duminica (11/11/2018),…

- Donald Trump se afla intr-o vizita oficiala in Paris, unde participa la o serie de evenimente dedicate Centenarului Armistitiului care a pus capat ostilitatilor din Primul Razboi Mondial. Pe agenda liderului american era inclusa și o vizita la un cimitir al eroilor, insa acesta a decis sa nu mai mearga,…

- "Foarte jignitor, dar poate ca Europa ar trebui mai intai sa-si achite contributia corecta fata de NATO, pe care Statele Unite o subventioneaza foarte mult", a scris Trump pe Twitter de indata ce a ajuns in Franta unde se va intalni cu Macron. Presedintele francez, Emmanuel Macron, a afirmat - intr-un…

- Sosirile vizitatorilor straini în România, înregistrate la punctele de frontiera, au fost în luna august 2018 de 1,4 milioane, în crestere cu 10,4% fata de luna august 2017. Majoritatea vizitatorilor straini provin din tari situate în Europa (92,5%). Din totalul…

- Lidera extremei drepte din Franta, Marine Le Pen, s-a felicitat duminica deoarece, in opinia sa, ideile ei ultranationaliste si antiimigratie se afla deja la putere in Ungaria, Polonia, Austria si Italia si a dat asigurari ca "revenirea la natiuni" este de neoprit, relateaza EFE si AFP, potrivit…

- La Hamburg, in Germania are loc o noua etapa a programului MOLOC - "Low carbon urban morphology".Municipiul Suceava are ca parteneri in acest proiect de eficiența energetica orașele europene Turin - Italia, Katowice - Polonia, Lille - Franța și Hamburg - Germania.„Obiectivul ...

