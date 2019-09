Stiri pe aceeasi tema

- SUA va oferi o suma adiționala de 120 de milioane de dolari pentru a asista America Latina în primirea și gazduirea milioanelor de emigranți care fug din Venezuela, potrivit unui anunț al Departamentului de Stat, scrie Reuters. Peste 4 milioane de venezueleni au fugit din țara lor de origine…

- "Daca vreti pace si suveranitate, fiti pregatiti sa le aparati", a declarat Maduro intr-un discurs sustinut in fata militarilor, la Caracas.Dat fiind tensiunile dintre tarile vecine, Maduro a ordonat prezenta tuturor unitatilor la frontiera in stare de alerta si a anuntat o serie de exercitii…

- Președintele PRO Romania, Victor Ponta, a declarat, luni seara, la B1 TV, ca PSD a peierdut, in ultimii ani, la fiecare tur de alegeri, cam un milion de votanți.Citește și: Gabriela Firea face un anunț important! Proiectul care vizeaza vinietele se schimba-Cine va plati "In 2014, candidatul…

- Nicolas Maduro, președintele Venezuelei, a anunțat marți ca a autorizat o serie de contacte cu Administrația președintelui american Donald Trump in ultimele luni, in incercarea de a repara relațiile dintre Caracas și Washington, conform Reuters, scrie Mediafax.„Pot confirma ca am avut contact…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a afirmat sambata ca este "gata sa ajunga la acorduri" cu opozitia, la trei zile dupa ce a suspendat negocierile cu aceasta, transmite AFP, potrivit Agerpres. "Cred in dialogul politic, social, economic pentru ca eu cred in cuvant", a afirmat Maduro intr-un…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat luni seara ca Statele Unite vor extinde sanctiunile actuale impotriva Venezuelei, printr-un decret care va impune tarii un embargou economic total, transmite CNN.

- Președintele venezuelean Nicolas Maduro ar putea efectua o vizita oficiala în Rusia anul acesta, a declarat ministrul venezuelean de Externe, Joge Arreaza, scrie Mediafax, citând site-ul agenției Tass. "Cred ca președintele Maduro va vizita Rusia pentru a semna noi înțelegeri…

- Pentagonul a informat intr-un comunicat ca a primit o cerere pentru autorizarea a 1.000 de membri ai Garzii Nationale din Texas care sa ajute agentii insarcinati cu supravegherea frontierelor (Customs and Border Protection, CBP), debordati de numarul de refugiati care intra ilegal in SUA dinspre…