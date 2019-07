Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump a criticat vineri alianța militara dintre Statele Unite și Japonia, catalogând-o drept neechilibrata, înaintea Summitului Grupului Natiunilor Dezvoltate si Emergente (G20) din Japonia, scrie Mediafax, citând Reuters. „Daca Japonia este…

- Președintele american Donald Trump a declarat vineri ca intenționeaza sa-l numeasca pe secretarul pentru Armata, Mark Esper, ca secretar al Apararii, se arata într-un comunicat al Casei Albe citat de Reuters.Esper preia luni funcția de secretar al apararii, dupa demisia lui Patrick Shanahan,…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca se va intalni cu presedintele rus Vladimir Putin la summit-ul G20 din 28-29 iunie, din Japonia, informeaza Reuters.Citește și: Adriana Saftoiu, episod HALUCINANT in traficul din București: SPP și Poliția au creat HAOS Intr-un…

- Presedintele american Donald Trump a revenit asupra declaratiei in care afirma ca ar fi dispus sa accepte eventuale informatii compromitatoare oferite de o putere straina despre un contracandidat, indicand vineri ca, 'desigur', le-ar semnala autoritatilor americane, transmit AFP si Reuters.…

- Presedintele american Donald Trump si presedintele chinez Xi Jinping se vor intalni, cel mai probabil, in marja summitului G20 din Japonia de la sfarsitul lunii iunie, a declarat Hogan Gidley, un purtator de cuvant al Casei Albe, relateaza Reuters.Gidley a precizat insa ca intalnirea nu a fost…

- Presedintele american Donald Trump a dat ordin joi comunitatii de informatii din SUA ''sa coopereze pe deplin'' cu ancheta ministrului justitiei William Barr privind ''spionarea'' campaniei sale electorale pentru scrutinul prezidential din 2016, informeaza AFP.…

- Presedintele american Donald Trump a ordonat joi serviciilor secrete sa coopereze cu analiza procurorului general William Barr cu privire la evenimentele care au dus la o investigatie privind posibile legaturi intre echipa de campanie a presedintelui si Rusia, conform Reuters.„Astazi, la cererea…

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau chinez Xi Jinping s-ar putea intalni, in marja summitului G20 programat pe 28 si 29 iunie la Osaka, in Japonia, pentru a discuta despre negocierile comerciale americano-chineze aflate in impas, a indicat Larry Kudlow, consilierul economic al Casei…