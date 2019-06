Trump întărește flancul estic al NATO. Mii de soldați la granița cu Rusia Presedintele Donald Trump s-a angajat miercuri, la Washington, in fata omologului sau polonez Andrzej Duda, sa desfasoare 1.000 de soldati americani in Polonia la solicitarea autoritatilor de la Varsovia, care urmaresc sa descurajeze o potentiala agresiune din partea Rusiei, informeaza Reuters. Trump a facut acest anunt la Casa Alba, intr-o conferinta de presa cu presedintele Andrzej Duda, la scurt timp dupa semnarea unei declaratii comune de sustinere a cooperarii militare bilaterale si dupa ce au urmarit zborul unui avion F-35. Seful statului american anuntase la inceputul intrevederii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

