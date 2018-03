Trump, ingrijorat ca Amazon nu plateste suficiente impozite

Stiri pe aceeasi tema

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis s-a pronuntat, la Consiliul European, in favoarea comertului liber si a subliniat ca masurile protectioniste nu ajuta dezvoltarii globale, in contextul discutiilor din cadrul reuniunii, privind intentia administratiei…

- Comisia Europeana a facut publice detaliile privind taxa pe cifra de afaceri care se va aplica in domeniul tehnologiei. Aceasta se va situa la 3% și se va aplica unor companii precum Google, Facebook, Airbnb, Uber sau Amazon, potrivit Reuters. Vor fi taxate companiile care au o cifra de afaceri globala…

- Statele Unite nu cauta un razboi comercial prin impunerea tarifelor la importurile de otel si aluminiu, dar nu se tem de unul, a afirmat, marti, secretarul american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, dupa reuniunea ministrilor de Finante si a presedintilor bancilor centrale din G20, care a avut loc in…

- Un razboi comercial 'nu este obiectivul nostru, dar nu ne temem de el. Trebuie sa fim pregatiti sa actionam in interesul SUA pentru a apara comertul liber si corect. Exista intotdeauna un risc cand faci asta', a spus acesta, dupa reuniunea din Argentina a G20, grupul tarilor bogate si al principalelor…

- Washingtonul este conștient de rezultatele alegerilor prezidențiale din Rusia, insa nu il felicita pe președintele Vladimir Putin pentru realegere, a anunțat luni Hogan Gidley, purtator de cuvant al Administrației americane, intr-un interviu acordat Reuters. „Rezultatele alegerilor nu ne surprind“…

- Scaderea record a acțiunilor Facebook vine dupa ce s-a aflat ca o firma de consultanta a manipulat cu scopuri politice datele a peste 50 milioane de utilizatori ai retelei sociale din Statele Unite ale Americii, informeaza agentia EFE. In prezent, Facebook are o capitalizare de piata de peste…

- Informatia a fost obtinuta de agentia Reuters, care scrie ca vor fi produse cinci sezoane. Suma este uriasa, daca tinem cont ca trilogia "Stapanul inelelor" a costat aproape trei sute de milioane de dolari. Actiunea se va desfasura inaintea intamplarilor din trilogie, dar deocamdata nu se stie nimic…

- Primele economii mondiale, SUA si China, ale caror dispute comerciale provoaca ingrijorari cu privire la un posibil razboi comercial, au profitat luni de reuniunea ministrilor de Finante si a presedintilor bancilor centrale din G20 pentru a-si impune propria pozitie in comunicatul final al reuniunii.…

- Douazeci si sase de oficiali de rang inalt din cadrul Administratiei de la Washington au fost nevoiti sa se retraga din functii ori au fost demisi de la inceperea mandatului presedintelui Donald Trump, informeaza cotidianul francez Le Monde.

- Direcția de Impozite și Taxe din Craiova le da posibilitatea craiovenilor sa primeasca documentele emise de instituție on-line, prin e-mail sau fax, dar ii trimite pe oameni sa depuna cererea respectiva la ghișeu, la registratura DIT sau pe internet. Direcția ...

- Cu o avere de 1,2 miliarde de dolari, Ion Tiriac este singurul roman prezent in clasamentul Forbes. Pe locul intai se afla fondatorul Amazon. Este cea mai bogata persoana din toate timpurile. Ion Tiriac este detinatorul a 112 miliarde de dolari. Fondatorul Microsoft, Bill Gates, ocupa locul…

- Principalul consilier economic al presedintelui SUA Donald Trump, Gary Cohn, demisioneaza, conform unui anunt al Casei Albe. El este ultimul din seria unor demisii importante din echipa presedintelui SUA, titreaza News.ro. Intr-o declaratie transmisa de Casa Alba, Cohn spune: A fost o onoare sa-mi servesc…

- Casa Alba a declarat ca unul dintre motivele principale, pentru care Garry Cohn a decis sa demisioneze, este o recenta disputa privind implementarea unor tarife suplimentare la importurile de otel si aluminiu. El este ultimul din seria unor demisii importante din echipa presedintelui SUA. Intr-o…

- Vizat de o ancheta federala americana cu privire la presupusa ingerinta rusa in timpul campaniei prezidentiale din 2016 din SUA, Manafort a fost acuzat la sfarsitul lui februarie ca a platit mai mult de doua milioane de euro unor fosti inalti responsabili europeni pentru a face lobby in favoarea…

- John Kelly, seful cancelariei de la Casa Alba, si Herbert McMaster, consilierul prezidential american pentru Siguranta nationala, ar putea demisiona din cauza disputelor de lunga durata cu presedintele Donald Trump, afirma oficiali din cadrul Administratiei de la Washington citati de Reuters.

- Oamenii foarte bogați ar trebui sa plateasca taxe ”semnificativ mai mari”, a declarat miliardarul american Bill Gates, cofondator al Microsoft și al doilea cel mai bogat om din lume, scrie MarketWatch . ”Am platit mai multe taxe decat oricine altcineva, de peste 10 miliarde de dolari, dar guvernul ar…

- Seful diplomatiei germane Sigmar Gabriel si-a exprimat ingrijorarea in legatura cu credibilitatea Administratiei americane sub presedintia lui Donald Trump, informeaza sambata agentia de presa dpa. "Nu mai suntem siguri ca inca mai recunoastem America", a declarat Gabriel in a doua zi…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat joi ca va merge in Parkland, unde un tanar de 19 ani a impuscat mortal 17 persoane la un liceu din Florida, relateaza AFP si Reuters. 'Intentionez sa merg in Parkland, sa ma intalnesc cu familiile si cu autoritatile locale, si sa coordonez raspunsul…

- Spune ca a venit din anul 2030 si chiar a trecut un test de detectare a minciunilor, dupa ce a afirmat ca Donald Trump va fi reales, iar inteligenta artificiala va prelua puterea asupra lumii. Noah spune ca si-a riscat viata pentru a calatori inapoi in timp. Barbatul zice ca a venit pentru a le spune…

- Aeroportul London City, cel mai apropiat de centrul capitalei britanice, urmeaza sa se redeschida marti, dupa ce specialistii au reusit sa dezamorseze si sa evacueze o bomba germana de o jumatate de tona datand din Al Doilea Razboi Mondial, transmite AFP."Aeroportul va fi deschis normal maine",…

- Un roman va conduce una dintre cele mai importante institutii din Statele Unite: Oficiul pentru Brevete si Marci. Andrei Iancu a fost nominalizat anul trecut de Donald Trump pentru functia de subsecretar de stat si lider al Oficiului, iar acum a primit si confirmarea. Barbatul, in varsta de 50 de ani,…

- Dupa mai multe luni de negocieri secrete, un cetatean rus a primit din partea serviciilor americane de spionaj 100.000 de dolari, in schimbul promisiunii de a restitui arma cibernetica furata anterior de la Agentia pentr...

- Un barbat in varsta de 31 de ani din Kentucky a contractat o bacterie foarte agresiva care-i putea sa-i puna in pericol viața, dupa ce a inceput sa-și trosneasca degetele, spun medicii. Omul iși trosnea atat de tare degetele incat și-a deschis o rana, ceea ce a pemrmis bacteriei sa intre in organism.…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri pe Twitter ca a ratificat acordul bugetar votat de Congres in cursul noptii, punand astfel capat asa-numitului 'shutdown', inchiderea partiala a administratiei federale, care a durat de data aceasta opt ore, transmite AFP. Acordul bugetar,…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri pe Twitter ca a ratificat acordul bugetar votat de Congres in cursul noptii, punand astfel capat asa-numitului 'shutdown', inchiderea partiala a administratiei federale, care a durat de data aceasta opt ore, transmite AFP. Acordul bugetar,…

- Acordul, anuntat de liderii republicanilor si democratilor din Senat, va majora plafonul pentru finantarea apararii si cel pentru unele cheltuieli interne. Alaturi de reducerile de taxe adoptate de Congres in decembrie, noile cheltuieli vor mari si mai mult deficitul bugetului federal.”Proiectul…

- Numarul imigrantilor decedati in timp ce incercau sa treaca frontiera din Mexic in SUA a crescut anul trecut, desi numarul celor implicati in astfel de tentative s-a redus cu jumatate dupa alegerea lui Donald Trump la Casa Alba, indica un raport al Organizatiei Internationale pentru Migratie (OIM),…

- Bursa de la New York a consemnat luni cea mai mare scadere din 2008 incoace , indicele Dow Jones scazand cu 4,6%. Aceasta a fost declanșata de posibilitatea ca Rezerva Federala, banca centrala din SUA, sa creasca dobanda-cheie, potrivit Reuters . Acest lucru inseamna dobanzi mai mari, credite mai scumpe,…

- Presedintele american Donald Trump nu cunoaste America Latina, au apreciat luni autoritatile cubaneze, intr-un mesaj in care au denuntat "aroganta si dispretul" administratiei acestuia fata de mai multe tari de pe continent, relateaza France Presse, conform Agerpres.Intr-un comunicat publicat…

- Presedintele american Donald Trump nu cunoaste America Latina, au apreciat luni autoritatile cubaneze, intr-un mesaj in care au denuntat 'aroganta si dispretul' administratiei acestuia fata de mai multe tari de pe continent, relateaza France Presse.

- Presedintele american Donald Trump nu cunoaste America Latina, au apreciat luni autoritatile cubaneze, intr-un mesaj in care au denuntat "aroganta si dispretul" administratiei acestuia fata de mai multe tari de pe continent, relateaza France Presse. Intr-un comunicat publicat cu ocazia…

- Tayyip Erdogan este primul presedinte al Turciei care merge la Vatican pentru a se intalni cu Papa in 59 ani, iar la Roma au fost luate masuri de securitate extraordinare din cauza temerilor ca ar putea avea loc demonstratii violente, informeaza Reuters. Inainte sa plece din Turcia, Erdogan a declarat…

- Nota controversata care denunta metodele FBI a fost publicata vineri de Comisia pentru Informatii din cadrul Camerei americane a Reprezentantilor, la doar cateva minute dupa ce Donald Trump a anuntat ca documentul a fost declasificat, relateaza AFP, citat de News.ro . Aceasta nota de patru pagini a…

- Presedintele american Donald Trump nu este ingrijorat in legatura cu posibilitatea unor proteste impotriva sa in cursul vizitei pe care liderul de la Casa Alba ar urma sa o intreprinda anul acesta in Marea Britanie, a declarat Woody Johnson, ambasadorul SUA la Londra, potrivit postului France 24. …

- Presedintele SUA, Donald Trump, acuza oficiali din cadrul FBI si ai Departamentului de Justitie ca politizeaza institutiile in favoarea democratilor, relateaza Reuters. Asta, in contextul in care FBI s-a aratat impotriva declasificarii unui document cu privire la campania electorala a lui Donald Trump…

- Biroul Federal de Investigatii (FBI) a exprimat "preocupari grave" in privinta exactitatii unui raport intocmit de Comisia pentru Informatii din Camera Reprezentantilor a SUA, potrivit caruia ar exista o abordare impotriva lui Donald Trump in cadrul Departamentului de Justitie, relateaza Reuters.…

- Donald Trump a decis sa sfarime “Visul american” al cetațenilor care doresc sa se stabileasca in SUA și sa spere la o viața mai buna. Președintele american Donald Trump a anunțat, in primul discurs despre Starea Națiunii, ca Loteria Vizelor dispare. Liderul american a stabilit ca programul „ofera in…

- Rusia nu are obligatia de a implementa sanctiuni impuse de Statele Unite ale Americii, nici macar cele vizand Coreea de Nord, anunta Ministerul rus de Externe. "Noi aplicam doar sanctiunile care sunt adoptate de Consiliul de Securitate ONU. Nu recunoastem sanctiuni unilaterale adoptate…

- Partidul Liberal Democrat din Moldova isi exprima ingrijorarea in legatura cu situatia creata la nivelul administratiei publice locale si cere Parlamentului European si Consiliului Europei sa delege neintarziat un grup de monitorizare pentru a evalua starea democratiei la nivel local.

- Se pare ca a gasit una. Cu cateva zile in urma, TheDream.us, a anunțat ca a primit o donație de 33 de milioane de dolari de la Bezos și soția sa, Mackenzie Bezos. TheDream.us este o organizație non-profit care ofera burse și sprijin pentru așa-numiți "Dreamers", imigranți fara acte care au sosit in…

- Strategia producatorului de iPhone-uri pentru urmatorii ani se axeaza in mare parte pe investitii derulate pe teritoriul SUA. Plata unor impozite pentru repatrierea profiturilor realizate in strainatate, derularea unor campanii masive de angajari si multe alte investitii au fost anuntate de catre…

- Acuzatiile presedintelui SUA, Donald Trump, privind presupusa asistenta oferita de Rusia Coreei de Nord sunt "total lipsite de fundament", afirma surse din cadrul Ministerului rus de Externe, cerand Administratiei de la Washington sa respecte rezolutiile ONU.

- Acuzațiile președintelui SUA, Donald Trump, privind presupusa asistența oferita de Rusia Coreei de Nord sunt &"total lipsite de fundament&", afirma surse din cadrul Ministerului rus de Externe, cerând Administrației americane sa respecte

- O lucrare consacrata bombardamentelor aliatilor asupra Germaniei in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, scrisa in 2010, a urcat spectaculos la vanzari pe Amazon. Ea are acelasi titlu ca cea a jurnalistului Michael Wolff, consacrata primelor 12 luni ale lui Donald Trump la Casa Alba", scrie…

- Michael Wolff este autor, eseist si jurnalist american, castigator al premiului Mirror si National Magazine. Este autorul a sapte carti, printre care si o biografie a lui Rupert Murdoch – presedintele Fox News Channel - si cartea momentului pe Amazon si Apple iBooks Store, „Fire and Fury –…

- Seful diplomatiei iraniene a denuntat drept "o noua gafa" decizia Administratiei presedintelui american Donald Trump de a aduce problema recentelor proteste din Iran în fata Consiliului de Securitate al ONU.

- Seful diplomatiei iraniene a denuntat sambata drept "o noua gafa" decizia Administratiei presedintelui american Donald Trump de a aduce problema recentelor proteste din Iran in fata Consiliului de Securitate al ONU, informeaza AFP."Consiliul de Securitate a respins tentativa flagranta a SUA…

- Donald Trump, presedintele Statelor Unite, a criticat vineri Serviciul postal american, reprosand ca are pierderi uriase si cerandu-i sa aplice tarife mai mari companiei de comert online Amazon, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- "De ce oare Serviciul postal din SUA - care are pierderi anuale de miliarde de dolari dar taxeaza foarte putin Amazon si alte companii pentru a le distribui pachetele - ii imbogateste pe cei de la Amazon, in timp ce el devine mai ineficient si mai sarac? Ar trebui sa taxeze mult mai mult!", a transmis…

- Donald Trump, presedintele Statelor Unite, a criticat vineri Serviciul postal american, reprosand ca are pierderi uriase si cerandu-i sa aplice tarife mai mari companiei de comert online Amazon, relateaza site-ul agentiei Reuters.