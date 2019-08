Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii au anuntat vineri ca vor interzice intrarea pe teritoriul american a doi oficiali venezueleni acuzati de incalcari ale drepturilor omului, relateaza Reuters. Cei doi oficiali, Rafael Enrique Bastardo Mendoza, comandantul Fortelor speciale ale Venezuelei, si Ivan Rafael Hernandez…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi ca ia in considerare sa instituie "carantina" sau o blocada in cazul Venezuelei, in scopul intensificarii presiunilor asupra presedintelui Nicolas Maduro pentru a renunta la putere, relateaza Reuters preluat de agerpres.Vezi și: Fost criminalist-șef:…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi ca ia in considerare sa instituie "carantina" sau o blocada in cazul Venezuelei, in scopul intensificarii presiunilor asupra presedintelui Nicolas Maduro pentru a renunta la putere, relateaza Reuters. Trump nu a precizat cand sau cum o astfel de blocada…

- Președintele american Donald Trump a declarat vineri ca Steve Mnuchin, secretarul Trezoreriei din Statele Unite, a avut o „discuții productive” cu omologul sau chinez pentru rezolvarea disputei comerciale dintre cele doua țari, relateaza Reuters citat de Mediafax.Oficialii americani și…

- Președintele american Donald Trump se va întâlni luni cu omologul sau din Guatemala, Jimmy Morales, la Casa Alba, unde va discuta despre imigrație și securitate, a informat vineri administrația prezidențiala a Statelor Unite, relateaza Reuters citat de Mediafax.Surse din Guvern au informat…

- Rusia a retras consilieri cheie pe aparare din Venezuela, o umilința pentru președintele Nicolas Maduro în timp ce Moscova cântarește greu în capacitatea de rezistența, la nivel economic și politic, a liderului venezuelean în fața presiunii din ce în ce mai mare a SUA,…

- Sebastian Kurz, care a plecat marti din postul de cancelar, dupa adoptarea luni a unei motiuni de cenzura cu privire la scandalul de coruptie ”Ibizagate”, isi pregateste intoarcerea, relateaza Reuters, conform news.ro.Presedintele Alexander Van der Bellen i-a eliberat in mod oficial din functii…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat luni ca se va intalni cu presedintele chinez Xi Jinping luna viitoare si ca se asteapta ca discutiile sa fie ”foarte fructuoase”, in conditiile in care razboiul comercial dintre cele mai mari doua economii ale lumii s-a intensificat, transmite Reuters.