Trump indeamna ironic sa se foloseasca incalzirea climei impotriva valului de frig din nordul SUA

- Ironic, presedintele SUA Donald Trump a facut un comentariu cu trimitere spre cei care l-au acuzat de decizia privind retragerea Statelor Unite din Acordul climatic de la Paris. Aceasta postare i-a atras un val de controverse din partea internautilor.

- Presedintele american, Donald Trump, a ironizat vineri teoria incalzirii globale, afirmand ca in estul Statelor Unite ar fi bine sa se incalzeasca putin vremea, in contextul temperaturilor extrem de scazute.

- Coreea de Nord a accelerat ritmul, in 2017, in cursa sa nebuna catre arma nucleara, relansand temeri, demne de cele mai intunecate momente ale Razboiului Rece, cu privire la un conflict atomic, scrie AFP conform News.ro . Acest dosar urmeaza sa continue sa produca titluri de presa in 2018, in contextul…

- Saptamana trecuta, Guatemala a fost unul dintre cele doar noua state care au votat impotriva rezolutiei ONU care cerea Statelor Unite sa revina asupra deciziei de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului. Donald Trump a amenintat ca va taia ajutoarele statelor care au votat impotriva Statelor…

- Donald Trump a suferit o infrangere grea la ONU, desi a amenintat ca va taia ajutoarele financiare pentru toate tarile care vor vota impotriva Statelor Unite. Liderul de la Casa Alba chiar anuntase ca ambasadorul american la ONU va monitoriza fiecare vot dat la Adunarea Generala.

- Dragnea spune ca Ambasada Romaniei din Israel ar trebui mutata la Ierusalim. Afirmația președintelui Camerei Deputaților a fost facuta vineri, la Parlament. Dragnea a precizat ca este o opinie personala. Președintele SUA, Donald Trump a anunțat, recent, ca SUA recunosc Ierusalimul drept capitala a statului…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut joi comunitatii internationale sa nu se vanda pentru „un pumn de dolari“ Statelor Unite, raspunzand astfel amenintarii presedintelui american Donald Trump cu taierea ajutorului financiar pentru tarile care nu vor sprijini Washingtonul la ONU in problema…

- Amenintari fara precedent lansate in spatiul public de catre Donald Trump. Presedintele american a amenintat ca taie ajutorul financiar statelor care vor vota in favoarea proiectului de rezolutie a Natiunilor Unite prin care se cere Statelor Unite sa renunte la decizia de recunoastere a Ierusalimului…

- Presedintele american, Donald Trump, a amenintat miercuri cu taierea ajutorului financiar pentru tarile care vor vota in favoarea proiectului de rezolutie a Natiunilor Unite care cere Statelor Unite sa renunte la decizia de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, transmite Reuters. "Ei…

- Donald Trump s-a indepartat luni de celebrul sau slogan "America inainte de toate", prezentand o "strategie de securitate nationala" marcata prin trimiterea unor semnale uneori contradictorii in atentia Chinei si a Rusiei, comenteaza AFP.Presedintele republican american, care a marcat o schimbare…

- Administrtia Trump va taia schimbarile climatice de pe lista amenintarilor globale, in contextul unei noi Strategii Nationale de Securitate pe care presedintele Statelor Unite ale Americii o va prezenta...

- Presedintele american Donald Trump si-a exprimat vineri regretul ca Rusia nu se alatura eforturilor Statelor Unite si ale Chinei pentru a accentua presiunea asupra Coreii de Nord in privinta programelor sale militare, transmite AFP.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a reclamat marti o ”mobilizare mult mai puternica” in lupta impotriva incalzirii globale, inainte sa primeasca zeci de lideri la un summit care vrea sa infrunte provocarea finantarii insuficiente a luptei impotriva modificarilor climatice, relateaza AFP, potrivit…

- Donald Trump, suspect ca a suferit un AVC in timpul discursului in care a anunțat ca Ierusalimul este recunoscut de SUA drept capitala Israelului. Președintele american va fi supus unor investigații medicale, la inceputul anului viitor, a transmis Casa Alba citata de NBC News. Mai multe persoane au…

- Președintele SUA, Donald Trump, a pledat sambata impotriva rasismului și pentru egalitate de șanse, in timpul inaugurarii unui muzeu al drepturilor civice in Jackson (Mississippi, sud), eveniment care a fost boicotat de mai multe personalitați afro-americane, inclusiv de primarul localitații, informeaza…

- Mii de iranieni au manifestat vineri impotriva Israelului, dupa recunoasterea de catre Donald Trump a Ierusalimului drept capitala a acestui stat, iar un reprezentant religios i-a indemnat pe palestinieni la revolta, relateaza AFP. Televiziunea publica iraniana a difuzat imagini cu mii de persoane…

- Palestinienii isi manifestau joi furia fata de recunoasterea americana a Ierusalimului drept capitala a Israelului, in contextul in care miscarea Hamas indeamna la noua intifada impotriva acestei initiative potential explozive, relateaza AFP. In timp ce decizia presedintelui american Donald Trump…

- Ambasada israeliana la Bucuresti a transmis, joi, un mesaj de multumire pentru presedintelui Donald Trump ca urmare a recunoasterii de catre SUA a Iersusalimului drept capitala a Israelului, ambasada apreciind decizia lui Trump drept ”curajoasa si corecta”. ”Ii multumim presedintelui Donald…

- Președintele american, Donald Trump a anunțat ca SUA recunosc orașul Ierusalim drept capitala a statului Israel, relateaza agențiile internaționale de presa.Uniunea Europeana l-a avertizat pe presedintele Statelor Unite sa evite luarea acestei decizii.

- Presedintele american Donald Trump a dat asigurari vineri ca a respins o oferta a celebrei reviste Time pentru a fi desemnat personalitatea anului 2017, vexat in mod vizibil de faptul ca revista si-a nuantat propunerea, informeaza sambata AFP. In anii precedenți, Donald Trump s-a plans pentru faptul…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a intalnit luni seara cu presedintele sirian Bashar al-Assad in statiunea Soci, in sud-vestul Rusiei, cu doua zile inaintea unui summit tripartit Rusia-Iran-Turcia privind Siria, a anuntat marti Kremlinul. "Vladimir Putin a purtat negocieri cu presedintele…

- Presedintele american, Donald Trump, va decide la inceputul saptamanii viitoare in legatura cu o eventuala reintroducere a Coreii de Nord pe lista "statelor care sustin terorismul", situatie rezervata simbolic celor mai rai dusmani ai Statelor Unite, relateaza AFP.Decizia ar fi o modalitate…

- Numerosi politicieni importanti, inclusiv cancelarul german, Angela Merkel, si presedintele francez, Emmanuel Macron, vor fi prezenti miercuri la Bonn pentru a incerca sa reimpulsioneze lupta impotriva incalzirii globale, afectata de decizia anuntata de presedintele american, Donald Trump, referitoare…

- Presedintele american Donald Trump si-a declarat sustinerea pentru serviciile secrete americane care au ajuns la concluzia ca Rusia a încercat sa influenteze scrutinul prezidential din SUA, dar si-a reafirmat si încrederea în sinceritatea lui Vladimir Putin care a negat acuzatiile.…

- Vladimir Putin, presedintele Rusiei, a descris drept "normal" dialogul cu omologul sau american, Donald Trump, despre care a spus ca se comporta "corect si amical", informeaza site-ul agentiei de stiri Tass. Prezent la summitul organizatiei pentru Cooperarea Economica Asia-Pacific (APEC),…

- Presedintele american, Donald Trump, a adresat miercuri la Seul un avertisment "dictaturii crude" de la Phenian, indemnand-o sa nu "subestimeze" niciodata determinarea Statelor Unite si a aliatilor acestora, relateaza AFP."Toate natiunile responsabile trebuie sa isi uneasca fortele pentru…

- Presedintele SUA Donald Trump a emis un avertisment serios catre liderul nord-coreean Kim Jong-un, intr-un discurs rosit in Parlamentul Coreei de Sud, spunandu-i sa nu puna la incercare si sa nu subestimeze SUA, transmite BBC. “Nu ne subestimati! Nu ne puneti la incercare!”, a avertizat el. Trump i…

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti ca SUA sunt pregatite sa utilizeze intreaga gama de forte militare pentru a opri amenintarea din partea Coreei de Nord, dar ca se concentreaza pe solutii pentru prevenirea unui conflict armat si solicita actiuni la nivel mondial, relateaza Reuters.…

- A 23-a Conferinta ONU privind modificarile climatice (COP23) s-a deschis luni la Bonn cu indemnuri vibrante, in special din partea presedintelui ei din Fiji, de a actiona mai puternic impotriva incalzirii globale, relateaza AFP. ”Cererea noastra colectiva pe care o adresam lumii este sa mentina obiectivul…

- Mii de iranieni au protestat fata de politicile presedintelui american, Donald Trump, dar si pentru a marca aniversarea asediului ambasadei SUA în Teheran din 1979, informeaza presa internationala, citata de Mediafax. Acestia au scandat "Moarte Americii"” si au ars steaguri…

- Președintele SUA, Donald Trump, care a plecat vineri intr-un turneu asiatic in cadrul caruia va ajunge și in China, va putea sa foloseasca in aceasta țara Twitter, deși acolo accesul la rețeaua de socializare este blocat, a asigurat un oficial chinez citat de agenția EFE. 'Nu trebuie sa…

- Presedintele american Donald Trump a promis vineri ca gruparea Statul Islamic va plati un ”pret mare” pentru orice atac impotriva Statelor Unite, dupa revendicarea de catre jihadisti a atentatului de la New York, marti, soldat cu opt morti, relateaza AFP.

- Presedintele american Donald Trump a promis vineri ca Statul Islamic (SI) va plati un ‘pret ridicat’ pentru orice atac impotriva Statelor Unite, dupa revendicarea de catre jihadisti a atentatului de marti de la New York care a costat viata a opt persoane, informeaza AFP. Militarii americani ‘au lovit…

- Președintele american Donald Trump l-a calificat marți drept 'mincinos' pe fostul sau consilier George Papadopoulos, unul din cei trei inculpați in ancheta privitoare la ingerința Rusiei in alegerile prezidențiale din noiembrie 2016, și a minimalizat rolul acestuia in campanie, transmite AFP. …

- Rusia impiedica eforturile SUA de eliminare a armelor nucleare din Coreea de Nord, in schimb China a fost utila, a declarat președintele Statelor Unite, Donald Trump, potrivit Reuters. „China ne ajuta și, poate, Rusia merge in sens invers și aduce daune in tot ce obținem”, a spus Trump despre situația…

- Donald Trump a anuntat deschiderea unei ere de tranzitie spre pace in Siria, care va presupune implicarea diplomatica a Statelor Unite. Pe de alta parte, Ministerul rus al Apararii a criticat bombardamentele desfasurate de coalitia impotriva Statului Islamic si a apreciat ca victoria de la Rakka nu…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat redeschiderea unuia dintre cele mai „grele” dosare din istoria tarii sale, care a facut si face in continuare obiectul unor controverse uriase. Este vorba despre uciderea celui mai tanar presedinte din istoria Statelor Unite ale Americii, John Fitzgerald…

- Intalnirea dintre presedintele Klaus Iohannis si presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a fost unul dintre evenimentele care au tinut primele pagini ale ziarelor. Decontul strangerii de mana dintre cei doi sefi de stat a fost insa dezvaluit la scurt timp dupa istorica intalnire:…

- "Astazi, poziția americana este o poziție de putere, de raport de forțe, de rivalitate intre puteri și de negare a interesului multilateralismului", a declarat Jean-Yves Le Drian. "Este sigur ca rolul și sensul multilateralismului sunt in prezent puse sub semnul intrebarii", a adaugat el in…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat, vineri seara, ca nu poate confirma respectarea de catre Iran a Acordului nuclear semnat cu marile puteri, dar nu a dispus retragerea Statelor Unite acum din Tratat, avertizand insa ca acest lucru se poate produce “oricand”. “Nu putem si nu vom putea certifica…

- Presedintele american Donald Trump a examinat marti, impreuna cu secretarul sau al Apararii Jim Mattis si seful Statului Major al Statelor Unite Joe Dunford, o „serie de optiuni de raspuns“ in cazul unei agresiuni a Coreei de Nord, informeaza Casa Alba.

- Presedintele american Donald Trump s-a intalnit cu echipa sa de securitate nationala pentru a discuta optiuni privind un raspuns la o eventuala agresiune din partea Coreei de Nord si privind amenintarea nucleara nord-coreeana, a anuntat marti Casa Alba, relateaza site-ul agentiei Yonhap. …

- "Au existat promisiuni clare in campanie, facute nu statului Israel, ci alegatorilor americani, privind mutarea ambasadei, si regret foarte mult amanarea", a declarat Ze'ev Elkin pentru postul de radio al armatei israeliene. Ze'ev Elkin considera "incorecta" ipoteza conform careia mutarea…

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau francez Emmanuel Macron au discutat telefonic despre desfasurarea unor operatiuni comune de combatere a terorismului în regiunea africana Sahel, relateaza site-ul agentiei Reuters, citat de Mediafax. Cei doi lideri au discutat despre…

- Presedintele SUA Donald Trump minimizeaza efectele uraganului Maria. El le-a spus, marti, oficialilor din Puerto Rico ca ar trebui sa fie "mândri" deoarece nu au pierdut mii de vieti, facând o comparatie cu pagubele produse de uraganul Katrina, pe care l-a numit o "adevarata…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a transmis luni condoleante omologului sau american, Donald Trump, dupa atacul armat din aceasta dimineata in care 58 de oameni au fost ucisi si alti 515 au fost raniti, cel mai sangeros atac de acest fel din istoria moderna a Statelor Unite, relateaza Reuters.

