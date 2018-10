Aflat la un miting de sustinere in statul Mississippi, liderul de la Casa Alba a spus pe nepusa masa ca i-a comunicat regelui Salman ca nu ar rezista la putere fara sprijiniul Statelor Unite. Chiar daca a mai facut o nefacuta, dupa ce s-a “indragostit” de Kim Jong-un, totusi Arabia Saudita nu este Coreea de […] Trump il santajeaza pe regele Arabiei Saudite ? is a post from: Ziarul National