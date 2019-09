Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump, a anuntat miercuri dupa-amiaza numirea lui Robert C. O'Brien in postul de consilier prezidential pentru Siguranta Nationala. Acest demers vine in urma demiterii lui John Bolton, președintele Trump invocand ''puternice dezacorduri'' fata de ''multe dintre sugestiile sale'', dar Bolton…

- Președintele american Donald Trump a informat joi ca ia în considerare înca zece candidați pentru a îl înlocui pe John Bolton în funcția de consilier prezidențial pe probleme de securitate, relateaza Mediafax citând site-ul agenției Reuters. Liderul de la Casa…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca are in analiza cinci persoane foarte calificate profesional pentru a-l inlocui pe John Bolton in functia de consilier de securitate nationala, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.Adresandu-se reporterilor de la Casa Alba, presedintele…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca are in analiza cinci persoane foarte calificate profesional pentru a-l inlocui pe John Bolton in functia de consilier de securitate nationala, informeaza Reuters. Adresandu-se reporterilor de la Casa Alba, presedintele american a spus ca Bolton,…

- Decizia președintelui american Donald Trump privind demiterea lui John Bolton indica eșecul "strategiei de exercitare a presiunii maxime" de catre Washington asupra Teheranului, a declarat marți consilierul prezidențial iranian Hesameddin Ashena, scrie Mediafax, citând Reuters. …

- Președintele Donald Trump, a anunțat pe Twitter, ca l-a demis pe consilierul sau pe securitate naționala John Bolton, cu care a avut dezacorduri în privința mai multor subiecte, de la Iran pâna la Coreea de Nord, relateaza Reuters și AFP. ”L-am informat pe John Bolton noaptea trecuta…

- John Bolton, consilierul presedintelui SUA pentru securitate nationala, a sosit marti intr-o vizita la Kiev, a anuntat Ambasada SUA in Ucraina, prima vizita efectuata in aceasta tara de un inalt oficial american dupa alegerea lui Volodimir Zelenski la conducerea Ucrainei, relateaza Reuters potrivit…

- John Bolton, consilierul presedintelui SUA pentru securitate nationala, a sosit marti intr-o vizita la Kiev, a anuntat Ambasada SUA in Ucraina, prima vizita efectuata in aceasta tara de un inalt oficial american dupa alegerea lui Volodimir Zelenski la conducerea Ucrainei, relateaza Reuters. Zelenski,…