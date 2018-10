Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump spune ca nu vede niciun motiv pentru care SUA ar opri vanzarile de arme catre Arabia Saudita din cauza faptului ca jurnalistul saudit Jamal Khashoggi a fost dat disparut dupa ce a intrat in Consulatul saudit de la Istanbul, autoritatile turce acuzand Guvernul de la…

- Presedintele american Donald Trump a primit o scrisoare de la omologul sau nord-coreean Kim Jong-un, prin intermediul caruia liderul de la Phenian cere o noua intalnire la Casa Alba, a declarat luni purtatorul de cuvant de la Casa Alba, Sarah Sanders, relateaza Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a declarat vineri ca este dispus sa discute cu anchetatorii, in cazul posibilelor ingerinte ale Rusiei in alegerile din 2016, "in anumite conditii", relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump s-ar putea intalni anul acesta de trei ori pentru discutii oficiale, in cadrul a trei summituri internationale, a declarat Dimitri Peskov, purtatorul de cuvant de la Kremlin, relateaza Reuters.

- Iran și Rusia au reluat discuțiile privind construirea unei noi centrale nucleare capabile sa genereze pana la 3.000 de megawați, a anunțat sambata ministrul Energiei, Reza Ardakanian, potrivit unei agenții naționale de știri, citata de Reuters, scrie Mediafax.Iranul are la momentul actual…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca a aflat despre platile facute de fostul sau avocat Michael Cohen catre doua femei pentru a pastra tacerea abia dupa ce acestea au fost facute, iar banii au provenit de la el, nu din fondul de campanie, relateaza Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a semnat luni legea bugetului Pentagonului pe 2019 care prevede cheltuieli de 716 miliarde de dolari, aparandu-si proiectul de Forta spatiala si aratand cu degetul spre China, relateaza AFP, DPA si Reuters.Aceasta lege de finantare "le va da militarilor americani…

- Comandantul fortei de elita Quds a Garzii Revolutionare iraniene, Qassem Soleimani, l-a avertizat joi pe presedintele american Donald Trump sa nu initieze o actiune militara contra Iranului, afirmand ca daca Washingtonul va incepe un razboi, Teheranul este cel care il va incheia, relateaza agentia…