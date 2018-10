Presedintele american Donald Trump l-a laudat pe un congresman care a agresat un ziarist, in 2017, indemnandu-i pe alegatori sa-l voteze la alegerile de la jumatatea mandatului de luna viitoare, pentru ca e "genul lui", relateaza Reuters si AFP.



Greg Gianforte, care reprezinta statul Montana in Camera reprezentantilor de la Washington, a avut atunci o "neintelegere" cu un reporter de la cotidianul britanic The Guardian, Ben Jacobs, si l-a trantit efectiv la pamant.



Agresiunea - care a avut un vast ecou in SUA - a survenit in contextul in care Gianforte candida la alegerile…