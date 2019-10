Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump i-a trimis o scrisoare omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan in care il avertizeaza sa incheie un acord cu militantii kurzi din Siria pentru a evita astfel ca Washingtonul sa distruga economia Ankarei, Scrie Agerpres dupa o relatare dpa. "Istoria va va…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a negat, miercuri seara, ca i-a oferit omologului din Turcia, Recep Tayyip Erdogan, aprobarea de a lansa operatiunea din Siria, dar a apreciat ca grupul separatist Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK) este un pericol mai mare decat reteaua terorista Stat Islamic,…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca el vrea ca Turcia "sa faca ceea ce trebuie", subliniind in acelasi timp ca pozitia SUA este "stralucitoare din punct de vedere strategic" in regiune in timp ce soldatii americani nu sunt deloc afectati de ofensiva Ankarei in nordul Siriei. "Ne uitam si…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a insistat in cadrul unei convorbiri telefonice, luni seara, cu Donald Trump asupra ''necesitatii absolute de a impiedica o recrudescenta'' a gruparii jihadiste Statul Islamic (SI) pe fondul operatiunii lansate de Turcia impotriva kurzilor si al retragerii trupelor…

- Ofensiva Turciei impotriva fortelor kurde din Siria nu a artins ”in acest stadiu”, considera Washingtonul, linia rosie trasata de catre Donald Trump, care a evocat pentru prima oara o mediere americana si si-a insarcinat diplomatii sa aranjeze un armistitiu, relateaza AFP.

- Acest proiect de sanctiuni ar urma sa ceara executivului condus de presedintele Donald Trump inghetarea bunurilor de pe teritoriului SUA ale celor mai inalti lideri turci, inclusiv ale premierului Recep Tayyip Erdogan si ale detinatorilor portofoliilor afacerilor externe, apararii, finantelor, comertului…

- Președintele SUA, Donald Trump, a amenințat Turcia in termeni duri in contextul planurilor liderului turc, Recep Tayyip Erdogan, de a ataca forțele kurde din Siria. „In marea si inegalabila mea...

- Președintele turc, Tayyip Erdogan, a dat o declarație la doar câteva ore de la începerea misiunilor comune turco-americane, din nordul Siriei, prin care a transmis ca Ankara și Washingtonul au avvut dispute frecvente legate de stabilirea "zonei de securitate", scrie Reuters. "Negociem…