Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a spus marti, despre ambasadorul britanic la Washington, ca este un "tip foarte prost", reiterandu-si atacurile impotriva prim-ministrului Theresa May si afirmand ca negocierile pentru Brexit au fost un "dezastru", relateaza AFP. Relatiile intre SUA si Marea Britanie…

- Relatiile dintre Statele Unite si Marea Britanie s-au tensionat dupa publicarea unor telegrame diplomatice in care ambasadorul, Kim Darroch, a criticat dur administratia Trump. Presedintele american a afirmat luni ca Statele Unite nu vor mai avea "niciun contact" cu ambasadorul, dar premierul Theresa…

- Președintele american Donald Trump a declarat ca administrația sa nu va mai discuta cu ambasadorul britanic la Washington, indicand ca iși dorește ca viitorul Guvern britanic sa iși schimbe reprezentantul in SUA, relateaza site-ul agenției Dpa, potrivit mediafax.CITEȘTE ȘI: Trucuri pentru nopti…

- Președintele american Donald Trump a afirmat luni ca „nu va mai discuta” cu ambasadorul Marii Britanii în Statele Unite, dupa ce în weekend au aparut informații potrivit carora diplomatul britanic a descris Administrația Trump drept disfuncționala, stângace și inepta, relateaza…

- Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat, printr-o postare pe Twitter, ca ”nu va mai avea de-a face” cu actualul ambasador al Marii Britanii la Washington, Kim Darroch, ca urmare a caracterizarii pe care acesta a facut-o administrației Trump intr-o serie de documente trimise Ministerului de Externe…

- Ambasadorul Marii Britanii la Washington, Kim Darroch, spune, intr-o telegrama diplomatica trimisa la Londra, ca președintele Donald Trump este “inept, incompetent și instabil”, iar administrația sa risca ”sa se prabușeasca in flacari”, potrivit unor documente diplomatice confidentiale publicate de…

- Diplomatul ar fi afirmat ca presedintia lui Trump este susceptibila "sa se prabuseasca in flacari" si "sa se incheie in dizgratie" in memoriile si rapoartele sale transmise Londrei, potrivit saptamanalului."Nu credem cu adevarat ca aceasta administratie va deveni substantial mai normala,…

- Administratia lui Donald Trump este "inepta" si "unica in disfunctionalitatea sa", apreciaza ambasadorul britanic in SUA, Kim Darroch, potrivit unor telegrame diplomatice care au fost publicate de Mail on Sunday, relateaza AFP. Diplomatul ar fi afirmat ca presedintia lui Trump este susceptibila "sa…