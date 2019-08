Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump a declarat ca Iranul "ar face bine sa aiba grija", la câteva ore dupa ce Teheranul a anunțat ca va crește concentrația uraniului îmbogațit peste limita permisa de Acordul atomic cu marile puteri, informeaza Mediafax citând Reuters. Tot…

- Președintele american Donald Trump a criticat vineri alianța militara dintre Statele Unite și Japonia, catalogând-o drept neechilibrata, înaintea Summitului Grupului Natiunilor Dezvoltate si Emergente (G20) din Japonia, scrie Mediafax, citând Reuters. „Daca Japonia este…

- Președintele Trump a evocat miercuri intr-o declarație televizata un scenariu extrem de periculos. El susține ca Statele Unite se afla «intr-o poziție foarte puternica» și ca, astfel, un razboi impotriva Iranului «nu va fi lung», neimplicand trupe la sol. Liderii iranieni afirma ca nu doresc razboi…

- Președintele francez Emmanuel Macron a avertizat joi Iranul impotriva retragerii din tratatul nuclear semnat in 2015, adaugand ca va ține discuții privind eforturile de a evita escaladarile tensiunilor intre Teheran și Washington, relateaza site-ul agenției Reuters, conform Mediafax.Aliații…

- Preturile petrolului au crescut puternic joi, dupa ce Iranul a doborat o drona militara americana, alimentand temerile legate de un conflict intre cele doua tari, transmite CNBC. Cotaţia petrolului WTI, de referinţă pe piaţa americană, a închis joi în urcare cu 2,89…

- Administratia de la Teheran a transmis, luni seara, ca nu vor exista negocieri cu Statele Unite pana cand presedintele Donald Trump nu inceteaza "razboiul economic" impotriva Iranului, relateaza site-ul agentiei Reuters, potrivit mediafax."Terorismul economic impotriva Iranului vizeaza civili…

- Rusia a retras consilieri cheie pe aparare din Venezuela, o umilința pentru președintele Nicolas Maduro în timp ce Moscova cântarește greu în capacitatea de rezistența, la nivel economic și politic, a liderului venezuelean în fața presiunii din ce în ce mai mare a SUA,…

- Presedintele american Donald Trump a dezmintit marti informatia aparuta in cotidianul New York Times (NYT) potrivit careia oficiali americani discuta un plan militar vizand trimiterea a 120.000 de militari in Orientul Mijlociu pentru a contracara orice eventual atac iranian sau o accelerare a programului…