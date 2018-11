Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a incalcat joi ”armistitiul” politic traditional de Thanksgiving si i-a atacat pe judecatori, pe care-i acuza ca pun Statele Unite in pericol prin deciziile lor cu privire la politica sa a migratiei, relateaza AFP, informeaza News.ro.La trei zile dupa ce un judecator californian…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a repetat joi amenintarea ca va inchide complet frontiera cu Mexicul si a autorizat militarii americani adusi in sprijinul granicerilor si vamesilor sa foloseasca in acest scop forte letale, informeaza DPA si Reuters. 'Daca va fi nevoie, vor folosi forta…

- La trei zile dupa ce un judecator californian i-a suspendat printr-o hotarare decretul care permite respingerea automata a cererilor de azil depuse de persoane care au trecut ilegal frontiera, locatarul Casei Albe ramane neclintit. "Este un lucru teribil atunci cand judecatori se amesteca in protectia…

- Alti 3.000 de migranti se indreptau joi la bordul unor autobuze in directia acestui oras unde ar urma sa soseasca in cursul serii. SUA au desfasurat circa 5.800 de militari la frontiera americano-mexicana, a declarat joi comandantul misiunii, locotenentul-general Jeffrey Buchanan, pentru Reuters.…

- ''Nu am spus sa traga'', a declarat el. Soldatii ''nu vor trebui sa traga. Ceea ce nu vreau este ca acesti oameni sa arunce cu pietre'', a precizat el. Migrantii care vor face acest lucru vor fi ''arestati foarte mult timp", a mentionat Trump din gradinile Casei Albe.Trump a declarat joi…

- 'In ceea ce priveste caravana, armata noastra este desfasurata. Avem circa 5.000 de soldati si vom merge pana la 10.000 sau 15.000', a declarat Trump, care si-a inmultit declaratiile si postarile pe Twitter pe aceasta tema odata cu apropierea alegerilor legislative de la 6 noiembrie. Cu titlu de…

- Presedintele american, Donald Trump, a amenintat ca va trimite armata pentru a inchide granita cu Mexicul, intr-o postare pe Twitter in care ataca democratii si mai multe tari din America Centrala.

- Presedintele american Donald Trump a amenintat joi ca va inchide frontiera intre SUA si Mexic, in contextul in care mii de migranti traverseaza in prezent America Centrala pe jos in speranta de a ajunge in Statele Unite, informeaza AFP si EFE. 'Trebuie sa cer in termenii cei mai puternici Mexicului…