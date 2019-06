Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a apreciat sambata, in prezenta omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan, ca achizitionarea de catre Ankara a sistemelor de rachete rusesti S-400 este "o problema", informeaza AFP. "Este o problema, incontestabil", a declarat el la inceputul intalnirii sale cu Erdogan…

- Tarile NATO nu ar trebui sa se sanctioneze unele pe altele, a afirmat miercuri presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, în timp ce Washingtonul îsi manifesta exasperarea în legatura cu intentia Ankarei de a achizitiona sisteme de rachete antiaeriene rusesti S-400, relateaza Agerpres…

- Tarile NATO nu ar trebui sa se sanctioneze unele pe altele, a afirmat miercuri presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, in timp ce Washingtonul isi manifesta exasperarea in legatura cu intentia Ankarei de a achizitiona sisteme de rachete antiaeriene rusesti S-400, relateaza AFP. "Sa nu…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat joi ca se va folosi de "bunele relatii" pe care le are cu omologul sau american Donald Trump pentru a dezamorsa criza dintre tarile lor cauzata de achizitia de sisteme antiracheta rusesti de catre Ankara, informeaza AFP. Erdogan si Trump…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a propus miercuri omologului sau american Donald Trump infiintarea unui 'grup de lucru comun' privind achizitionarea prevazuta de catre Ankara a sistemelor de aparare antiracheta rusesti S-400, in pofida avertismentelor SUA, informeaza AFP, potrivit agerpres.ro.In…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a propus miercuri omologului sau american Donald Trump infiintarea unui 'grup de lucru comun' privind achizitionarea prevazuta de catre Ankara a sistemelor de aparare antiracheta rusesti S-400, in pofida avertismentelor SUA, informeaza AFP. …

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si omologul sau american, Donald Trump, s-ar putea intalni fata in fata in curand, in Turcia sau cu ocazia summit-ului G20 din Japonia din iunie, a informat un oficial turc, conform Reuters.Oficialul a afirmat ca Erdogan l-a invitat pe Trump in Turcia…

- Președintele american Donald Trump a amenințat duminica Iranul, prin intermediul unui mesaj publicat pe Twitter, crescând astfel îngrijorarile privind un potențial conflict dintre Statele Unite și Iran, relateaza Reuters conform Mediafax.„Daca Iranul vrea o lupta, acela va fi sfârșitul…