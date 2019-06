Stiri pe aceeasi tema

- ​Președintele turc Tayyip Erdogan a declarat sâmbata, în cadrul summitului G20 de la Osaka, ca nu exista probleme privind achiziționarea sistemului de aparare anti-racheta S-400 din Rusia, cele doua țari concentrându-se momentan pe procesul de livrare, relateaza Reuters.Livrarea…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan sustine ca omologul sau american, Donald Trump, ar putea face luna viitoare o vizita in Turcia, scrie joi ziarul japonez Nikkei, preluat de Reuters, scrie agerpres.ro. Intr-un interviu acordat publicatiei nipone inaintea participarii la summitul G20 din…

- Tarile NATO nu ar trebui sa se sanctioneze unele pe altele, a afirmat miercuri presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, în timp ce Washingtonul îsi manifesta exasperarea în legatura cu intentia Ankarei de a achizitiona sisteme de rachete antiaeriene rusesti S-400, relateaza Agerpres…

- Tarile NATO nu ar trebui sa se sanctioneze unele pe altele, a afirmat miercuri presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, in timp ce Washingtonul isi manifesta exasperarea in legatura cu intentia Ankarei de a achizitiona sisteme de rachete antiaeriene rusesti S-400, relateaza AFP. "Sa nu…

- Turcia ”nu va da inapoi” in privinta achizitionarii de rachete rusesti de tip S-400, in pofida presiunilor Statelor Unite, a anuntat marti presedintele rus Recep Tayyip Erdogan, inaintea unei intalniri cu Donald trump, in weekend, in marja G20, in japonia, relateaza AFP. ”Problema (sistemelor…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat joi ca se va folosi de "bunele relatii" pe care le are cu omologul sau american Donald Trump pentru a dezamorsa criza dintre tarile lor cauzata de achizitia de sisteme antiracheta rusesti de catre Ankara, informeaza AFP. Erdogan si Trump…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si omologul sau american, Donald Trump, s-ar putea intalni fata in fata in curand, in Turcia sau cu ocazia summit-ului G20 din Japonia din iunie, a informat un oficial turc, conform Reuters.Oficialul a afirmat ca Erdogan l-a invitat pe Trump in Turcia…

- Președintele rus Vladimir Putin ar putea discuta cu omologul sau american, Donald Trump, despre domeniul securitații energetice in Europa la summitul grupului natiunilor dezvoltate si emergente (G20) de la Osaka, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agenția Tass,…