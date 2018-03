Stiri pe aceeasi tema

- Absenta unui mesaj de felicitare de la presedintele american Donald Trump catre Vladimir Putin cu ocazia victoriei sale in alegerile prezidentiale din Rusia nu este un gest "neprietenesc", a declarat Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, informeaza agentia de stiri Tass, scrie Mediafax.S-A…

- Washingtonul este conștient de rezultatele alegerilor prezidențiale din Rusia, insa nu il felicita pe președintele Vladimir Putin pentru realegere, a anunțat luni Hogan Gidley, purtator de cuvant al Administrației americane, intr-un interviu acordat Reuters. „Rezultatele alegerilor nu ne surprind“…

- Rusia nu isi doreste o noua cursa a inarmarii si va face tot posibilul pentru a rezolva diferendele cu alte state, aparandu-si in acelasi timp interesele nationale, a declarat luni presedintele Vladimir Putin, potrivit Reuters. La o intalnire cu oponentii pe care i-a invins la scrutinul…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a fost printre primii sefi de stat din lume care l-au felicitat pe Vladimir Putin pentru realegerea acestuia la presedintia Federatiei Ruse. Intr-o postare in limba rusa pe contul sau de Facebook, Igor Dodon l-a felicitat "din suflet'' pe Putin si…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat duminica faptul ca Rusia nu detine arme chimice si nu este implicata in atacul cu o substanta neurotoxica asupra fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia, relateaza site-ul agentiei Reuters. "Am aflat din presa despre tragedia mentionata. Primul…

- Duminica, la scurt timp dupa ce a fost reales, presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a sustinut ca tara sa nu detine arme chimice, informeaza DPA si Reuters. Presedintele s-a referit explicit la agentul neurotoxic folosit la inceputul lui martie in Regatul Unit, impotriva fostului spion rus Serghei Skripal.…

- Presedintele american Donald Trump a remarcat, joi, ca 'se pare' ca Rusia s-a aflat in spatele recentei otraviri in Marea Britanie a unui fost spion rus si a fiicei sale, relateaza Reuters. "Se pare ca in spate au fost rusii", a afirmat Trump in cursul unei intalniri la Casa Alba…

- Presedintele rus Vladimir Putin, seful statului iranian Hassan Rohani si omologul lor turc Recep Tayyip Erdogan se vor intalni pentru discutii privind Siria in luna aprilie, a anuntat miercuri Kremlinul, relateaza agentia rusa de presa TASS, preluata de Reuters. Rusia, Turcia si Iranul coopereaza strans…

- Rusia este pe deplin pregatita pentru cazul in care Occidentul ar decide sa o pedepseasca deconectand-o de la reteaua globala de Internet, a declarat Gherman Klimenko, consilierul presedintelui Vladimir Putin pentru problemele internetului, intr-un interviu difuzat luni, potrivit Reuters.Acuzata…

- Biroul procurorului special Robert Mueller a acuzat 13 cetateni si trei firme din Rusia luna trecuta de amestec in alegerile prezidentiale americane din 2016 pentru a-l sustine pe Donald Trump.„Trebuie sa vad mai intai ce au facut. Dati-ne materiale, dati-ne informatii”, a spus Putin intr-un…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat, vineri, ca si-ar fi dorit sa impiedice colapsul Uniunii Sovietice, daca ar avea sansa sa schimbe istoria moderna a Rusiei, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Declaratiile lui Putin vin inainte cu doua saptamini de alegerile rezidentiale din…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a afirmat joi ca elementele sistemului antiracheta al NATO desfasurate in Polonia, Romania si Alaska sunt asemenea unei "umbrele gaurite", relateaza agentiile de presa ruse preluate de Reuters. "Reiese ca umbrela antiracheta are gauri", a declarat Soigu,…

- Modelul care a aparut de curand in lumina reflectoarelor, dupa ce politicianul rus al opoziției Alexei Navalny a publicat o investigație despre legaturile tinerei cu unii dintre cei mai bogați și puternici oameni din Rusia, cere Statelor Unite sa o ajute sa evadeze dintr-o

- NSA a atras atentia ca Rusia ar putea lansa noi atacuri cibernetice pentru ca presedintele Donald Trump nu a ordonat masuri de contracarare.Sefii serviciilor secrete americane au avertizat in mai multe randuri ca Rusia ar putea incerca sa influenteze rezultatul alegerilor parlamentare partiale…

- Dimitri Peskov, purtatorul de cuvant al presedintelui Rusiei, Vladimir Putin, a declarat luni ca este prea devreme sa comenteze ancheta privind posibilul caz de dopaj al unui sportiv rus la Jocurile Olimpice de iarna, editia 2018, informeaza agentia Reuters. Aleksandr Kruselnitki, medaliat cu bronz…

- "Atat timp cat nu avem fapte, toate acestea sunt gogosi", a afirmat Serghei Lavrov, intrebat in marja Conferintei de securitate de la Munchen cu privire la inculparile anuntate de SUA impotriva rezidentilor rusi, acuzati de complot pentru favorizarea campaniei lui Donald Trump.In ceea ce…

- Un mare juriu federal a inculpat 13 rusi si trei entitati ruse in legatura cu amestecul in alegeri si in procesul politic americane, anunta vineri intr-un comunicat procurorul special insarcinat cu acest dosar Robert Mueller, scrie AFP conform News.ro . Toti inculpatii sunt acuzati de complot in vederea…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a trimis condoleante omologului sau american Donald Trump pentru incidentul armat de la liceul din Florida, in urma caruia cel putin 17 persoane au fost ucise de un fost elev, relateaza site-ul agentiei de stiri Tass.

- "Tocmai am discutat cu presedintele american Trump. Evident, am vorbit despre conflictul israeliano-palestinian", a declarat liderul de la Kremlin. Ultima convorbire telefonica intre Trump si Putin a avut loc la jumatatea lunii decembrie. Vizita lui Mahmoud Abbas in Rusia intervine…

- YouTube nu a descoperit nicio proba privind o posibila interferenta a Rusiei in referendumul asupra Brexitului in 2016, a declarat joi un director executiv al companiei, vorbind intr-o reuniune a unei comisii parlamentare britanice care ancheteaza cu privire la 'stirile false' ('fake news'), relateaza…

- Statele Unite trebuie sa-si modernizeze capabilitatile nuclare, iar gruparile teroriste, regimurile necinstite si rivali precum Rusia si China ameninta interesele si valorile americane, a afirmat presedintele SUA, Donald Trump. ”Pe masura ce reconstruim puterea si increderea Americii acasa, de asemenea,…

- Prezent la Forumul Economic Mondial, de la Davos, miliardarul George Soros a declarat ca administrația Trump este un pericol pentru lume și ca președintele american va provoca un razboi nuclear cu Coreea de Nord, scrie CNBC. Miliardarul George Soros a criticat vehement administrația de la Casa Alba…

- Biroul Federal de Investigații din SUA (FBI) il investigheaza pe un binecunoscut bancher rus, un apropiat al președintelui Vladimir Putin, pe care il suspecteaza ca a transferat sume de bani in contul „Asociației Naționale a Armelor” din SUA (NRA), intr-un efort de spirjinire financiara a lui Donald…

- Presedintele american Donald Trump a declarat, miercuri, ca Rusia ajuta Coreea de Nord sa obtina resurse, astfel incalcandu-se sanctiunile internationale impuse nord-coreenilor. El a mentionat ca Phenianul este din ce in ce mai aproape de a fi capabila sa trimita o racheta cu raza lunga de actiune catre…

- Acest raport de 206 de pagini, redactat in principal plecand de la informatii publice si de presa, inscrie in arhivele Congresului american pozitia democratilor potrivit careia cel de-al 45-lea presedinte al tarii ramane pasiv in fata atacurilor informatice, de propaganda sau de alta natura ale "regimului…

- Kremlinul a declarat joi ca raportul publicat de senatori democrati americani in care Rusia este acuzata de amestec in mai multe alegeri din Europa este daunator atat pentru relatiile bilaterale, cat si pentru Statele Unite, relateaza Reuters. Membrii democrati ai Comisiei pentru Relatii…

- Ministrul de externe german Sigmar Gabriel a cerut Statelor Unite sa considere acordul nuclear incheiat in 2015 intre Iran si marile puteri (SUA, China, Rusia, Marea Britanie, Franta si Germania) drept o problema separata de programul balistic al Teheranului si de rolul sau in razboiul civil din…

- Anticipand ca echipa coordonata de procurorul special Robert Mueller va cere audierea lui Donald Trump, avocatii presedintelui au luat deja legatura cu anchetatorii Biroului Federal de Investigatii (FBI) pentru organizarea unui posibil interviu, au declarat luni surse judiciare citate de postul NBC…

- Directorul NSA (National Security Agency) este si seful Comandamentului Cibernetic al Statelor Unite (USCYBERCOM), o structura interarme din cadrul Departamentului Apararii infiintata in 2009, sub autoritatea directorului national pentru informatii. Un reporter al ziarului Washington Post…

- Rusia a transmis Statelor Unite sa nu intervina in afacerile interne ale Iranului, a spus ministrul rus de Externe, Serghei Riabkov, prin intermediul unei declarații pentru agenția oficiala de presa. Acesta a mai spus ca SUA profita de situația din Iran pentru a incerca sa submineze acordul nuclear…

- Rusia a cerut joi Statelor Unite ale Americii sa nu intervina in ceea ce Moscova numeste 'afacerile interne' ale Iranului, a afirmat ministrul de externe adjunct rus Serghei Riabkov intr-o declaratie pentru agentia oficiala de presa TASS, potrivit Reuters. Riabkov a declarat ca…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a transmis omologului sau sirian, Bashar al-Assad, in mesajul de Anul Nou, ca Rusia va continua sa sustina Siria in incercarea de a-si apara suveranitatea, a anuntat Kremlinul.

- Presedintele rus Vladimir Putin a facut apel la o 'cooperare pragmatica' si la un 'dialog constructiv' între Rusia si SUA, într-un mesaj de felicitare de Anul Nou transmis omologului sau american Donald Trump, a informat sâmbata Kremlinul,

- Rusia va continua sa sustina eforturile Siriei de aparare a suveranitatii, i-a transmis presedintele rus, Vladimir Putin, omologului sau sirian, Bashar al-Assad, in mesajul de Anul Nou, a anuntat sambata Kremlinul.

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a transmis omologului sau sirian Bashar al-Assad, in mesajul de Anul Nou, ca Rusia va continua sa sustina Siria in incercarea de a-si apara suveranitatea, a anuntat Kremlinul, informeaza Reuters, potrivit news.ro."Rusia va continua sa ajute Siria pentru protejarea…

- Penduland intre decenta celor lipsiti de putere si ipocrizia, superbia, obraznicia, prostia ori schizofrenia celor cu painea si cutitul, lumea se indreapta spre o ciocnire de proportii. Inclusiv in Romania. Nu, nu e vorba de vreo tamponare apocaliptica a globului cu un asteroid cu luna sau…

- Nu exista progrese concrete, dar ideea privind mutarea anbasadelor este analizata de tari est-europene, a declarat pentru publicatia germana Suddeutsche Zeitung un purtator de cuvant al Ministerului israelian de Externe. Ministerul israelian de Externe a initiat contacte cu cel putin zece…

- Sefii diplomatiilor rusa si americana, Serghei Lavrov si Rex Tillerson, au avut marti, la telefon, o discutie consacrata programului nuclear nord-coreean, convenind importanta trecerii la o etapa de negociere, potrivit Moscovei, transmite AFP, scrie agerpres.ro. "Cele doua parti impartasesc…

- Rusia este gata sa actioneze ca mediator intre Coreea de Nord si SUA, daca cele doua parti vor dori un asemenea rol pentru ea, a anuntat Kremlinul marti, informeaza Reuters.Moscova indeamna de mai multa vreme cele doua parti sa initieze negocieri menite sa reduca tensiunile cu privire la programul…

- Aprobarea unui licente pentru export Ucrainei, de catre SUA, care sa ii permita sa cumpere anumite arme de la producatorii americani, ar putea provoca nationalistii ucraineni din est sa declanseze un nou conflict sangeros, a anuntat, joi, Kremlinul, relateaza site-ul agentiei Reuters. …

- Presedintele american, Donald Trump, a amenintat miercuri cu taierea ajutorului financiar pentru tarile care vor vota in favoarea proiectului de rezolutie a Natiunilor Unite care cere Statelor Unite sa renunte la decizia de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, transmite Reuters. "Ei…

- Rusia lucreaza la masuri defensive pentru a contracara posibile noi sanctiuni din partea Statelor Unite si a altor tari, a anuntat miercuri Kremlinul, informeaza Reuters. "Lucram si luam masuri vizand apararea intereselor noastre impotriva unor posibile noi actiuni restrictive si…