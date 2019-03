Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, a ordonat personal oferirea unei autorizatii pentru acces la date clasificate ginerelui sau, Jared Kushner, consilier prezidential pentru Afaceri politice, prin ignorarea preocuparilor formulate de alti oficiali, afirma surse citate de cotidianul The New York Times.…

- Donald Trump a luat aceasta decizie in mai 2018, generand preocuparea unor oficiali de la Casa Alba. John F. Kelly, care la acea vreme era seful Cancelariei de la Casa Alba, a scris un memorandum intern in care afirma ca Donald Trump "i-a ordonat" sa ii ofere autorizatie pentru acces la date clasificate…

- Presedintele SUA, Donald Trump, analizeaza "toate optiunile" pentru a aloca fondurile necesare construirii zidului la frontiera cu Mexicul, anunta Casa Alba, sugerand ca este posibila decretarea starii de urgenta. Intrebata daca Donald Trump va promulga proiectul de acord elaborat de negociatorii…

- John Kelly, seful personalului de la Casa Alba, va demisiona pana la finalul acestui an, a declarat președintele SUA, Donald Trump, confirmand zvonurile privind iminenta demisie a lui Kelly, informeaza agenția de știri Dpa.Un inlocuitor urmand sa fie anunțat in curand, a adaugat Trump.…

