Presedintele american Donald Trump i-a cerut luni, in cadrul unei convorbiri telefonice, omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan sa ''puna capat invaziei'' in Siria si sa declare ''incetarea focului imediat'', a declarat vicepresedintele Mike Pence, relateaza AFP. "Statele Unite doresc ca Turcia sa inceteze invazia, sa puna in aplicare imediat incetarea focului si sa inceapa negocierile cu fortele kurde in Siria pentru a pune capat violentei", a mentionat Pence, adaugand ca va merge in curand in Turcia la cererea presedintelui Trump. In cursul convorbirii telefonice…