- Jurnalistii americani il numesc cel mai mare scandal in care a fost implicat Donald Trump: UkraineGate. Presedintele Statelor Unite i-a cerut omologului sau ucrainean sa il ancheteze pe fiul unui rival politic in schimbul ajutorului militar. Au inceput proceduri pentru punerea sa sub acuzare, insa,…

- Președinta democrata a Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, a anunțat marți seara deschiderea unei anchete ce constituie prima etapa a unei proceduri de destituire vizandu-l pe Donald Trump. «Actiuni ale președintelui de pana acum au incalcat grav Constituția… Președintele trebuie sa raspunda, toți…

