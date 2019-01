Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele democrat al Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi, i-a cerut miercuri presedintelui republican al SUA, Donald Trump, sa amane discursul sau privind Starea Uniunii, prevazut pe 29 ianuarie, din cauza ''shutdown''-ului care blocheaza partial administratia federala americana,…

- O comisie americana din cadrul Camerei Reprezentantilor va analiza informatiile relatate de presa privind ancheta Biroului Federal de Investigatii (FBI), ce l-a vizat pe presedintele american Donald Trump, a informat presedintele democrat al comisiei, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti ca va ocoli Congresul si va recurge la armata pentru construirea zidului la granita cu Mexic, daca democratii se vor opune finantarii cerute, transmite Reuters. Intr-o serie de postari matinale pe Twitter, cu cateva ore inaintea intalnirii programate…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat sambata numirea in functia de sef al Statului Major interarme a generalului cu patru stele Mark Milley, actual sef de Stat Major al armatei terestre, transmit AFP si Reuters. General cu patru stele, Milley, in varsta de 40 de ani, este un ofiter stralucit…

- Presedintele american Donald Trump a solicitat, printr-o scrisoare adresata premierului Imran Khan, sprijinul Pakistanului in negocierile de pace din Afganistan cu talibanii, a declarat luni ministrul pakistanez al informatiilor, Fawad Chaudhry, pentru agentia Reuters preluata de Agerpres. …

- Donald Trump a sugerat - adesandu-se militarilor americani stationati in Afganistan, cu ocazia sarbatorii Thanksgiving - ca ar putea sa efectueze o vizita in aceasta tara, ceea ce ar constitui o premiera in domeniu de cand s-a instalat la Casa Alba, in urma cu aproape doi ani, relateaza Reuters,…

- Presedintele american Donald Trump a revendicat marti seara un ‘imens succes’ electoral si le-a multumit sustinatorilor sai intr-o scurta postare pe Twitter, transmite AFP. Democratii au preluat controlul Camerei Reprezentantilor, in timp ce republicanii pastreaza Senatul dupa alegerile de la mijloc…