Trump folosit pentru mobilizarea la votul pentru europarlamentare

Stiri pe aceeasi tema

- Au fost alegeri parțiale in Statele Unite ale Americii. Primele estimari arata ca partidul lui Trump pierde controlul in Camera Reprezentanților, dar are in continuare majoritate la Senat. Votul arata insa ca, daca trendul se...

- Ministerul Afacerilor Externe a anuntat, vineri, ca votul la referendumul pentru redefinirea familiei a inceput in Auckland, Noua Zeelanda, la ora 7.00 locala (21.00 ora Romaniei) si urmeaza sa fie deschise si sectiile organizate in Australia.

- ”Nu ar fi fost suficiente voturi ca sa treaca. Așa a ințeles ALDE sa joace, sa nu voteze. Fabulos! Nicio virgula nu accept sa se schimbe pana saptamana viitoare! Colegii de la ALDE le pot transmite reprezentanților companiilor straine ca nu cedam... ALDE, ALDE... Intrebați-i pe cei care v-au votat…

- Intr-un interviu acordat revistei Billboard, Barbra Streisand a explicat ca piesa este adresata unui sef 'mincinos' si 'manipulator'. 'Cum poti sa dormi cand lumea arde? Nu ma minti', canta veterana diva in aceasta piesa, care este deja disponibila pe platformele muzicale. Streisand a marturisit…

- Germania a fost aleasa drept gazda turnului final de fotbal al EURO 2024 castigand in fata contracandidatei Turcia, prin votul exprimat de membrii Comitetului executiv al UEFA reuniti joi la Nyon, scrie DPA. Votul a fost exprimat dupa ce, timp de 15 minute, reprezentantii celor doua tari candidate si-au…

- La o zi dupa ce pe pagina oficiala a PSD Arad a fost publicat mesajul de susținere a lui Liviu Dragnea in fruntea partidului, Mihai Fifor a venit cu un mesaj ceva mai … nuanțator. Fiind unul dintre cei cu drept de participare la Comitetul Executiv Național de vineri, Fifor a ținut sa explice…

- Europarlamentarul ALDE Norica Nicolai a declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX, ca decizia Parlamentului European de initiere a procedurii pentru sanctionarea Ungariei reprezinta o „greșeala" și un „dublu standard" in evaluarea statului de drept.Citește și: SURSE - Se joaca la RUPERE in Coaliție:…

- La doi ani de la referendumul privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, ruptura creata in societate de acest subiect continua sa se adanceasca, scrie Times. Votul din 2016 a fost ca lumina...