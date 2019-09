Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat, intr-o discutie cu jurnalistii care a avut loc miercuri seara la bordul Air Force One, despre aceasta scena surprinzatoare observata in timp ce urca in avionul prezidential, Trump a oferit, amuzat, cateva detalii despre modul sau de a calatori. ,,Nu am portofel pentru ca nu am mai…

- "Nu doresc sa ma intalnesc cu el. Nu cred ca sunt inca pregatiti sa ne intalnim, dar vor fi", a spus Trump. "Nu exclud niciodata nimic dar as prefera sa nu ma intalnesc cu el", a declarat liderul de la Casa Alba la bordul Air Force One.Hassan Rouhani a declarat luni ca nu se va intalni…

- 'La un moment dat inainte de alegeri, o sa fac public un raport financiar despre mine si va fi extrem de complet', le-a spus Trump reporterilor la Casa Alba, inainte de se indrepta spre Carolina de Nord, unde a inspectat pagubele provocate de uraganul Dorian si a tinut un discurs la un miting.…

- Avionul prezidential Air Force One a aterizat la miezul zilei pe aeroportul din Bordeaux, in sud-vestul Frantei, sub un soare stralucitor. Trump urmeaza sa-si continue calatoria la bordul unui avion mai mic spre Biarritz, eleganta statiune balneara unde summitul se va desfasura pana luni. Intalnirea…

- Națiunea americana este acum mai puternica decat oricand, iar SUA vor plasa in curand steagul american pe Marte, a declarat Donald Trump intr-un discurs la Washington, cu ocazia sarbatoririi Zilei Naționale a Statelor Unite, scrie Mediafax.In cadrul evenimentului "Salutari Americii", organizat…

- Anul acesta Ziua Independenței – Ziua Naționala a Statelor Unite a fost marcata la Washington cu o parada militara, un eveniment neobișnuit pentru SUA. Dupa ce capitala a fost survolata de avionul prezidențial și alte aeronave de lupta de ultima generație, președintele Donald Trump a susținut un discurs…

- Presedintele SUA Donald Trump a parasit capitala sud-coreeana duminica seara la bordul avionului Air Force One, dupa incheierea unei vizite istorice in Peninsula Coreea in cadrul careia a pasit pe teritoriul nord-coreean, o premiera pentru un presedinte american, relateaza AFP. Donald…

- Presedintele american Donald Trump a sosit sambata in Coreea de Sud, dupa ce l-a invitat in cursul summitului G20 pe liderul nord-coreean Kim Jomg-Un sa vina "sa-i stranga mana" in Zona demilitarizata (DMZ) care separa cele doua state coreene, informeaza France Presse. Avionul prezidential Air Force…