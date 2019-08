Donald Trump a dat miercuri in fata presei o explicatie despre motivul care l-a determinat sa-si anuleze vizita in Danemarca, el afirmand ca premierul danez i-a raspuns ''urat'' la ideea unei vanzari a Groenlandei catre SUA si ca ''nu asa se vorbeste cu SUA'', relateaza website-ul thehill.com. Evocata mai intai de presa americana, apoi de un consilier al lui Trump si in final de Trump insusi, ideea ca Danemarca sa vanda Statelor Unite teritoriul autonom Groenlanda a fost calificata duminica drept ''absurda'' de catre premierul danez, Mette Fredriksen,…