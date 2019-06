Presedintele american Donald Trump a evocat miercuri posibilitatea de a trimite 2.000 de soldati americani suplimentari in Polonia, dar a ramas evaziv in legatura o eventuala baza militara permanenta in aceasta tara, o initiativa care ar putea reaprinde tensiunile cu Moscova, relateaza AFP.



Primindu-l in Biroul Oval pe omologul sau polonez Andrzej Duda, Trump a insistat asupra dorintei sale de a intari prezenta militara a SUA in aceasta tara din Europa de Est ingrijorata de actiunile Rusiei.



Intrebat despre proiectele sale concrete, Trump a evocat cifra de 2.000 de soldati,…