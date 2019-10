Trump evocă o posibilă mediere americană în conflictul dintre kurzi şi turci Donald Trump a evocat joi posibilitatea unei medieri americane in conflictul dintre Turcia si kurzi, dupa lansarea ofensivei de catre Ankara impotriva unei militii kurde in nord-estul Siriei, relateaza AFP. ''Avem una dintre cele trei optiuni de supravietuire: trimiterea a mii de soldati pentru a castiga in plan militar, lovirea Turciei foarte greu din punct de vedere financiar si cu sanctiuni si convingerea mediatorilor pentru un acord intre Turcia si kurzi!'', a scris presedintele american intr-un mesaj postat pe Twitter. El nu a furnizat detalii privind aceasta optiune si nici… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

