- Presedintele american Donald Trump a luat decizia de a-l demite pe consilierul sau de securitate nationala, generalul H.R. McMaster, a relatat joi seara cotidianul Washington Post, care a adaugat ca presedintele american intentioneaza sa renunte si la alti oficiali, dupa ce marti l-a inlaturat din…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va propune o analiza a expertului american in economie Jeffrey Sachs pe tema actiunilor si declaratiilor presedintelui american Donald Trump, care s-a facut remarcat in ultima perioada cu doua strategii controversate de politica externa.Digi24:…

- Presedintele american Donald Trump a evocat marti dezacorduri cu secretarul de stat Rex Tillerson pentru a explica demiterea acestuia, mentionand in special dosarul nuclear iranian, in timp ce seful diplomatiei americane a anuntat ca nu a vorbit cu Donald Trump referitor la demiterea

- Presedintele american Donald Trump nu se va intalni cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un daca Phenianul nu va intreprinde "actiuni concrete" in ceea ce priveste denuclearizarea, a declarat, vineri, Sarah Sanders, purtatoarea de cuvant a Casei Albe, relateaza site-ul postului CNN si agentia Reuters.

- Banca Centrala Europeana (BCE) si-a imbunatatit, joi, estimarile privind cresterea economica inregistrata de zona euro in acest an si si-a revizuit in jos estimarile de inflatie pentru 2019. Presedintele BCE, Mario Draghi, a dezvaluit ca, in conformitate cu noile estimari ale institutiei,…

- Presedintele american Donald Trump a acceptat, joi, sa il intalneasca pe liderul nord-coreean Kim Jong-Un pana in luna mai, ca raspuns la invitatia Phenianului, a informat un oficial din Coreea de Sud, relateaza site-ul agentiei...

- Presedintele american, Donald Trump, a impus joi taxe pe importurile de otel si de aluminiu, ignorand avertismentele repetate ale mai multor aliati, in frunte cu Uniunea Europeana, asupra riscurilor unui razboi comercial cu consecinte imprevizibile, transmite AFP. Dupa mai multe zile de intense…

- China a protestat oficial fata de impunerea de catre Washington a unor sanctiuni impotriva unor intreprinderi chinezesti, acuzate ca intreprind activitati ilegale cu Coreea de Nord, relateaza duminica AFP. Presedintele american, Donald Trump, a anuntat vineri noi masuri ce au drept scop…

- Presedintele executiv al PMP, deputatul Eugen Tomac, participa, la Washington, la conferinta anuala a conservatorilor americani, conferinta la care presedintele SUA, Donald Trump, a vorbit despre principalele sale directii de actiune in politica interna, informeaza un comunicat transmis sambata AGERRES.…

- Presedintele american Donald Trump va face public „cel mai mare set de sanctiuni din istorie” pentru Coreea de Nord, scrie BBC. Noile masuri vor avea ca tinta 56 de nave si companii de transport maritim. Comunitatea internationala deja a impus numeroase sanctiuni Coreei de Nord din cauza programului…

- Voci gatuite, lacrimi, furie: confruntat cu marturiile supravietuitorilor atacului armat de miercurea trecuta dintr-un liceu din Florida, soldat cu 17 morti, Donald Trump a promis miercuri masuri "puternice", evocand in context posibilitatea, extrem de controversata, de a autoriza portul de arma…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca il sprijina pe fostul guvernator republican de Massachusetts si fost pretendent la Casa Alba Mitt Romney, care este acum candidat in alegerile pentru Senat din statul Utah si care de multe ori l-a criticat, informeaza marti AFP. Presedintele american…

- Premierul Viorica Dancila are la Bruxelles, in perioada 19-21 februarie, intalniri cu lideri europeni, printre care presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, si cel al Consiliului European, Donald Tusk, ea afirmand ca va intensifica actiunile…

- Presedintele american a anuntat luni pe Twitter ca il sprijina pe Mitt Romney, precizand ca ar fi un "senator foarte bun". Acesta din urma i-a multumit, tot printr-o postare pe Twitter.Mitt Romney, care a fost invins de Barack Obama in 2012, si-a anuntat saptamana trecuta candidatura la…

- Democratul cel mai important din comitetul pentru servicii secrete al Camerei Reprezentantilor, Adam Schiff, a sugerat luni ca Robert Mueller ar putea aduce noi dovezi privind legaturile dintre campania lui Trump si Rusia in timpul alegerilor prezidentiale din 2016, scrie The Guardian.„Este…

- Presedintele SUA Donald Trump a criticat, pe Twitter, FBI dupa atacul armat de la o scoala din Florida, soldat cu moartea a 17 persoane. Trump spune ca FBI a ignorat semnalele transmise de atacator, fiind prea ocupata sa demonstreze ca a existat o implicare a rusilor in campania prezidentiala americana,…

- Statele Unite ale Americii amenința cu un atac iminent in cazul in care președintele sirian, Bashar al-Assad, va continua sa foloseasca arme chimice in razboiul civil din Siria. „Evaluari publice si fotografii arata in mod clar ca regimul lui Al-Assad continua sa foloseasca arme chimice”,…

- Inchisoarea Guantanamo este ''pregatita'' sa primeasca noi detinuti, dar inca nu a primit niciun ordin in acest sens, a declarat joi un inalt responsabil american, citat de AFP. Presedintele american Donald Trump a semnat un decret in ianuarie anulandu-l pe cel al predecesorului…

- Fostul presedintele american Barack Obama a cerut modificarea legislatiei in domeniul armelor de foc, parand sa critice actiunile insuficiente in acest domeniu ale succesorului sau, presedintele Donald Trump.

- Premierul Viorica Dancila va avea, saptamana viitoare, la Bruxelles, intalniri cu lideri europeni, printre care presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, si cel al Consiliului European, Donald Tusk, ea afirmand ca va intensifica actiunile de politica externa. ”Saptamana viitoare,…

- Donald Trump a decis sa sfarime “Visul american” al cetațenilor care doresc sa se stabileasca in SUA și sa spere la o viața mai buna. Președintele american Donald Trump a anunțat, in primul discurs despre Starea Națiunii, ca Loteria Vizelor dispare. Liderul american a stabilit ca programul „ofera in…

- Rusia și China sunt țari „rivale” Statelor Unite, care ameninta „interesele, economia si valorile” americane, a spus Donald Trump. El a subliniat ca in fata acestora „slabiciunea este calea cea mai sigura spre conflict”.

- Exista impresia ca politica americana s-a schimbat fundamental. Nu este asa. Acum ca a trecut un an de cand Donald Trump este presedinte, sunt uimit de cat de stabila a fost in acest timp politica externa a SUA. Lucrurile raman neschimbate, in cea mai mare parte, sau urmeaza aceeasi…

- Kelemen Hunor: Vocea statului roman nu e auzita in politica externa Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, considera ca Romania nu este pregatita sa preia presedintia UE la 1 ianuarie 2019, ceea ce nu este bine, in conditiile in care nu se vorbeste de prioritatile Romaniei, nici de pregatirile logistice…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, considera ca Romania nu este pregatita sa preia presedintia UE la 1 ianuarie 2019, ceea ce nu este bine, in conditiile in care nu se vorbeste de prioritatile Romaniei, nici de pregatirile logistice sau de resursa umana si nu se aude vocea Romaniei in politica externa.

- Presedintele american Donald Trump a anuntat, joi, castigatorii mult anticipatelor premii "Fake News", primele titluri vizate pe lista fiind postul CNN, cu cele mai multe mentionari si cotidianul The New York Times, informeaza site-ul cotidianului The Independent.

- Pierderea unei finantari semnificative de la cel mai important donator, SUA, ar putea avea efecte 'catastrofale' pentru palestinieni, a anuntat vineri Agentia ONU de Ajutorare a Palestinienilor Refugiati din Orientul Apropiat (UNRWA), relateaza Reuters.IMPORTANT - ANUNȚ PENTRU TOȚI CITITORII…

- Medicul Casei Albe, Ronny Jackson, a anunțat, dupa ce Donald Trump a facut prima vizita medicala la spitalul militar Walter Reed, ca președintele american are o sanatate excelenta, relateaza AP. „Vizita medicala a decurs extraordinar de bine. Președintele are o sanatate excelenta și abia aștept sa anunț…

- Ministrul iranian de externe, Mohammad Javad Zarif, l-a acuzat vineri pe presedintele american, Donald Trump, ca doreste "cu disperare" sa saboteze acordul privind programul nuclear iranian care, in opinia sa, "nu poate fi renegociat", transmite AFP. "Politica lui Trump si anuntul facut…

- Presedintele american Donald Trump a comis un nou exces verbal joi în timpul unei întâlniri cu parlamentari la Casa Alba pe tema imigratiei, calificând tari precum Haiti, El Salvador (America Centrala) sau state de pe continentul african drept 'fundaturi' ("shithole…

- Presedintele american Donald Trump a declarat, miercuri, ca "in teorie" SUA ar putea reveni in Acordul de la Paris, apreciind ca acesta a fost nedrept pentru tara sa, informeaza AFP. "Acordul de la Paris pe care l-am semnat a fost foarte nedrept pentru SUA. In teorie am putea reveni asupra lui", a declarat…

- Presedintele american Donald Trump se intalneste marti cu congresmeni republicani si democrati in incercarea de a ajunge la un compromis cu privire la soarta a mii de imigranti tineri si fara documente, ce risca sa fie deportati din Statele Unite, relateaza Reuters. Trump, republicanii…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca in mod cert ar accepta o convorbire cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, adaugand ca spera ca discutiile intre Phenian si Seul sa aiba un rezultat pozitiv, informeaza site-ul postului France 24.

- Sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini, incepe miercuri o vizita de doua zile in Cuba pentru a ''reconfirma'' acordul incheiat intre Havana si Uniunea Europeana, in contracurent cu politica presedintelui american Donald Trump, relateaza AFP. Inaltul Reprezentant…

- Presedintele american Donald Trump a amenintat, marti, sa taie ajutorul financiar acordat de SUA palestinienilor, aducand ca argument lipsa lor de apetit pentru negocierile de pace pe care Casa Alba vrea sa le relanseze.

- Presedintele american Donald Trump a lasat de inteles luni ca ar putea anula ajutorul furnizat Pakistanului, in prima sa postare pe Twitter din 2018, relateaza AFP.Citește și: SURSE - Radu Mazare nu a fugit singur in Madagascar: un alt GREU din dosar ar fi plecat cu el"Statele Unit…

- Presedintele american Donald Trump isi petrece vacanta de sfarsit de an in clubul sau Mar-a-Lago din Florida, un loc retras, dar care nu il indeamna la tacere pe liderul american, care posteaza zilnic mesaje pe Twitter, relateaza AFP. Miliardarul, impreuna cu sotia sa, Melania, se afla…

- Președintele PSD Liviu Dragnea și-a reafirmat sprijinul pentru mutarea ambasadei romane din Israel de la Tel Aviv in Ierusalim. Dupa ce saptamanile trecute președintele SUA Donald Trump a decis sa recunoasca oficial Ierusalimul drept capitala a Israelului, șeful Camerei Deputaților a declarat ca și…

- Cea mai controversata mutare a Romaniei pare sa prinda contur. Presa straina anunta ca tara noastra va fi printre primele state care isi vor muta ambasadele din Israel chiar la Ierusalim. Romania ar putea deveni prima tara care se va alatura presedintelui Donald Trump in procesul de mutare a ambasadelor…