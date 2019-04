Trump e 100% pregatit sa inchida frontiera cu Mexicul. "Ar avea un impact economic catastrofal" Presedintele american, Donald Trump, a afirmat din nou marti ca este pregatit sa inchida frontiera de sud a Statelor Unite daca autoritatile mexicane nu actioneaza pentru a stavili intrarea migrantilor in SUA.



"Daca ele nu fac asta sau daca nu ajungem la un acord cu Congresul, frontiera va fi inchisa, este 100% sigur", a declarat de la Casa Alba seful statului american, arata AFP.



Inchiderea va fi poate numai "pe sectiuni intinse ale frontierei", si nu pe toata lungimea sa, a precizat el, inainte de a promite un anunt "pentru urmatoarele zile".



