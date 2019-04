Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, s-a aparat joi dupa publicarea, in raportul asupra anchetei ruse, a informatiei potrivit careia a dorit sa il demita pe procurorul special Robert Mueller, insarcinat cu aceasta dificila ancheta, relateaza AFP. "Aveam puterea de a pune capat acestei…

- William Barr a anunțat, joi, intr-o conferința de presa ca va publica raportul procurorului special Robert Mueller privind implicarea Rusiei in alegerile prezidențiale americane din 2016 și iși susține concluziile ca nu exista dovezi potrivit carora Trump este vinovat de obstrucționarea justiției sau…

- Seful statului american, Donald Trump, a anuntat marti ca SUA vor impune tarife vamale de 11 miliarde de dolari produselor provenite din Uniunea Europeana. Informatia vine dupa ce, luni seara, biroul lui Robert Lighthizer, reprezentantul Special pentru Comert (USTR) al presedintelui american,…

- "Califatul teritorial al Statului Islamic a fost eliminat 100%" din Siria, a declarat la randul sau purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, intr-o discutie cu jurnalistii in timpul deplasarii cu Trump spre Florida. Dupa ce a ajuns la West Palm Beach, Trump a aratat o hartie cu doua…

- Procurorul general adjunct al SUA, Rod Rosenstein, care s-a aflat in centrul mai multor scandaluri legate de administratia presedintelui american Donald Trump, s-ar putea retrage din aceasta functie la mijlocul lui martie, informeaza mass-media americane, citate marti de dpa. Procurorul general adjunct…

- Andrew McCabe, care a fost demis din FBI in urma cu aproape un an, a afirmat ca s-a discutat despre demersuri de recrutare a unor membri ai cabinetului pentru invocarea amendamentului al 25-lea al Constitutiei americane in scopul inlaturarii lui Trump, dupa ce acesta l-a destituit pe James Comey,…

- Președintele Donald Trump acuza democrații ca îl harțuiesc, acum ca dețin majoritatea în Camera Reprezentanților, subliniind ca Liderul democraților din Comisia pentru Informații, Adam Schiff, dupa ce nu a gasit nicio ingerința a Rusiei, vrea sa verifice fiecare aspect al vieții sale, atât…

- Lobbyistul politic fusese arestat in zori la domiciliul sau din Fort Lauderdale, Florida. El este inculpat in ancheta privind posibila complicitate intre echipa de campanie prezidentiala a magnatului si Rusia. Roger Stone, un prieten vechi al lui Trump, a fost inculpat de procurorul special…