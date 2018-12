Presedintele american Donald Trump a declarat sambata ca doreste sa se renunte rapid la Acordul de liber schimb nord-american (NAFTA), din 1994, dintre Statele Unite, Canada si Mexic, in favoarea noului tratat pe care tocmai l-a semnat cu aceste tari, cu riscul unei posibile confruntari cu Congresul american, relateaza duminica AFP. Aflat la bordul avionului Air Force One, cu care a revenit de la summit-ul G20 din Argentina, Trump a declarat jurnalistilor ca va cere in mod oficial Congresului ''sa puna capat'' NAFTA "intr-o perioada de timp relativ scurta". Acest demers ar declansa…