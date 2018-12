Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Statelor Unite ale Americii era cat pe ce sa-i dezvaluie unui copil ca Moș Craciun nu exista. Totul s-a intamplat in timp ce Donald și Melania Trump vorbeau la telefon cu mai mulți copii care au fost sunați de la Casa Alba. „Salut! Stau de vorba cu Coleman? Craciun Fericit! Cum mai ești?…

- Intr-o convorbire telefonica, Trump l-a intrebat pe un pusti: "Inca mai crezi in Mos Craciun?" Presedintele asculta ce spune baiatul de 7 ani, apoi ii raspunde: "La varsta de 7 ani asta e ceva marginal, nu-i asa?". Trump asculta din nou ce spune copilul si conchide: "Ei bine, distractie placuta!" Presedintele…

- Presedintele american Donald Trump si sotia sa, Melania, s-au numarat si in acest an printre numerosii voluntari care in Ajun au raspuns apelurilor telefonice din partea mai multor copii nerabdatori, care s-au interesat despre "traseul" lui Mos Craciun - monitorizat si de aceasta data de catre NORAD,…

- Donald Trump a semnat ordinul de retragere a trupelor americane din Siria. Presedintele vrea ca retragerea sa fie ”lenta si extrem de cordonata” impreuna cu Turcia. Trump a declarat, miercuri, ca lupta impotriva ISIS a fost ”caștigata” și este timpul ca soldații americani trimiși in Siria sa se intoarca…

- Președintele SUA, Donald Trump, și Prima Doamna a Americii, Melania Trump, au fost fotografiați la Casa Alba, in cadrul unei ședințe foto oficiale cu ocazia Craciunului. Cei doi s-au fotografiat langa decorațiunile de Craciun concepute de Melania Trump.

- Presedintele american, Donald Trump, si sotia sa, Melania, au aprins luminile de pe bradul de Craciun de la Casa Alba. Ceremonia a avut loc in prezenta a sute de americani. Traditia prezidentiala dateaza de 96 de ani.

- Președintele SUA, Donald Trump, a discutat la Paris cu omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, despre cazul uciderii disidentului saudit Jamal Khashoggi, a declarat duminica un oficial de la Casa Alba, informeaza cotidianul Haaretz, potrivit Mediafax.Discuția a avut loc sambata seara, in…

- Donald Trump nu imparte umbrela de ploaie cu nimeni, faptul fiind confirmat luni de un incident care a avut loc in fata jurnalistilor prezenti la Casa Alba, cand presedintele american nu a avut nicio retinere in a o lasa pe Melania in ploaie, pastrand umbrela doar pentru sine, noteaza miercuri site-ul…