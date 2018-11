Stiri pe aceeasi tema

- Armata americana ar putea fi nevoita sa traga asupra migrantilor care incearca sa intre ilegal in SUA, daca acestia vor arunca in soldati cu pietre, a declarat joi presedintele SUA, Donald Trump, informeaza vineri AFP. In conditiile in care mai multe "caravane de migranti" din America Latina se indreapta…

- Presedintele Donald Trump intentioneaza sa-i puna in ”orase de corturi” si sa-i opreasca cu peste 5.000 de militari - a caror trimitere la frontiera a fost anuntata de armata - pe migrantii din caravana din America Centrala ce fug din calea violentei si saraciei din tarile lor si se indreapta catre…

- Mexicul a oferit acte de identitate temporare si locuri de munca migrantilor care s-au inregistrat pentru azil, continuand eforturile de a opri avansul caravanei de migranti catre SUA, scrie The Guardian preluat de news.ro.Donald Trump a amenintat ca va inchide granita cu Mexicul si va opri…

- Foarte mulți imigranți din țarile aflate in America Centrala, care aveau de gand sa ajunga in Statele Unite, au decis sa ramana in Mexic, țara in care au obținut azil politic, sau sa se intoarca acasa. Astfel, autoritațile mexicane declara ca aceasta caravana uriașa se micșoreaza pe zi ce trece. Vezi…

- Presedintele Donald Trump a avertizat joi ca Statele Unite s-ar putea retrage din Organizatia Mondiala a Comertului (OMC). "Daca nu se imbunatateste, m-as retrage din OMC", a declarat el intr-un interviu acordat agentiei Bloomberg News, preluata de DPA. Liderul de la Casa Alba a mai criticat si alte…

- Spania nu va tolera incercarile violente ale migrantilor de a intra in tara, a anuntat guvernul miercuri, ca raspuns la criticile privind intoarcerea de la granita a 116 migranti ilegali din Maroc dupa ce au fortat gardul de protectie a unei enclave spaniole din nordul Africii, scrie Reuters conform…

- Doi migranti din Siria au murit duminica in Croatia dupa ce au fost loviti de pietre desprinse dintr-o stanca, au transmis media locale, preluate de dpa, scrie Agerpres. Cei doi faceau parte dintr-un grup de 12 persoane care se instalasera intr-o padure langa un versant muntos periculos, in…

