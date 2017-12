Trump despre Iran: Oamenii au inteles in sfarsit ca banii lor sunt pusi in slujba terorismului. Rouhani: Acest domn nu are dreptul de a simpatiza cu poporul iranian

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a afirmat, duminica, intr-o postare pe Twitter, ca SUA urmaresc cu atentie protestele din Iran, apreciind ca oamenii si-au dat seama in sfarsit ca banii lor sunt pusi in slujba terorismului.

- 'Mari proteste in Iran. Poporul iranian in sfarsit si-a dat seama ca banii si bogatia sa se fura si se risipesc pentru terorism. Se pare ca nu vor mai tolera aceasta', a scris Trump intr-un mesaj postat pe Twitter. 'Statele Unite urmaresc cu mare atentie daca exista incalcari ale drepturilor omului',…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a avertizat duminica Iranul ca Washingtonul va fi atent in fata oricaror incalcari ale drepturilor omului ce s-ar putea produce in contextul protestelor din Iran si a estimat ca poporul iranian s-a saturat ca banii sai sa fie 'risipiti' in finantarea terorismului,…

- Populatia iraniana a fost avertizata de catre guvern sa evite "adunarile publice ilegale" ca urmare a manifestatiilor de protest desfasurate in toata tara, scrie BBC. In urma protestelor din Iran au fost arestate mai multe persoane, imaginile postate pe retelele sociale arata ciocniri…

- Sfarșit de an cu emoții pentru o familie din Giroc, a carei casa a fost cuprinsa de flacari. Oamenii au sunat de indata la 112 și au chemat pompierii, care au facut o descoperire surprinzatoare.

- Salariatii ar fi trebuit sa incaseze lichidarea pe data de 15 decembrie, dar conducerea societatii le-a transmis ca nu sunt suficienti bani, oferind varianta sa le achite doar 50% din sumele cuvenite, potrivit liderului de sindicat din Transurb, George Preda. In lipsa certitudinii ca oamenii isi…

- Niculae Badalau (PSD): Magistratii nu au dreptul sa protesteze. Protestele preventive nu sunt normale Presedintele executiv a PSD, Niculae Badalau, a precizat, luni, despre protestele magistratilor fata de modificarile la legile Justitiei, ca magistratii nu au dreptul sa protesteze, el aratand ca nu…

- Sicriul cu trupul neinsufletit al Regelui Mihai a ajuns la manastirea Catedralei din Curtea de Arges. Inhumarea are loc in locul in care sunt ingropati Regele Carol I si Regina Ana. Clopotele au batut neincetat si au rasunat cantece bisericesti. Oamenii au aplaudat la intrarea in curtea…

- Mai mulți angajați ai firmei producatoare de șeminee SC THERMOPLUS HEIZTECHNIK SRL din Ocna Sibiului au trait miercuri clipe de coșmar. Unul dintre angajați a marturisit ca el și restul angajaților nu și-au mai primit salariile de trei luni. Miercuri au ajuns la capatul rabdarii și au mers peste…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, și-a batut joc de susținatorii mișcarii de rezistența in cadrul unui eveniment de campanie organizat in Florida. Momentul nu a trecut neobservat de presa care a sancționat purtarea președintelui. Nu este pentru prima data cand Trump este acuzat ca in discursurile…

- Horoscop Trebuie sa recunoaștem importanța Locurilor Sacre și sa le protejam, este primul pas in rezolvarea problemelor. De la varsta de 12 ani de cand am primit ”The Sacred White Buffalo Calf Pipe Bundle and its Teachings” am realizat importanța locurilor sfinte de pe Pamant. Poporul nostru, dar și…

- Ca in fiecare an, și de aceasta data polițiștii din Beliș s-au mobilizat și l-au ajutat pe Moș Nicolae sa ajunga la copii. Banii pentru cadouri provin din buzunarele agenților. Oamenii legii din Beliș sunt cunoscuți pentru fermitatea și duritatea cu care acționeaza, ceea ce nu pare sa fie pe placul…

- „Ambasada Frantei in Romania a primit cu tristete vestea decesului Regelui Mihai I al Romaniei. Regele Mihai a jucat un rol crucial in istoria Romaniei si va ramane un simbol al luptei poporului roman pentru libertate. Ambasada Frantei transmite condoleantele sale Familiei Regale si poporului roman”,…

- Trimisul special al AGERPRES, Florin Barbuța, transmite: Bulgarii au inceput sa iși scoata banii din banci pentru a finanța antreprenorii, iar mediul de afaceri din țara este propice pentru IT, susține Lyubomir Yanchev, directorul general al MClimate, o companie dezvoltata cu fonduri europene, care…

- Presedintele Donald Trump cere boicotarea CNN, continuand "razboiul" cu reteaua de televiziune, in timp ce administratia sa lupta impotriva incercarii AT&T Inc. de a cumpara compania care detine entitatea media, Time Warner Inc., relateaza News.ro.Trump a criticat propunerea de…

- O femeie din Chișinau a fost condamnata recent la noua ani și jumatate de inchisoare, pentru ca a tras pe sfoara, inca in anul 1999, 12 cetațeni. Aceasta ocupa funcția de vicedirector al unei intreprinderi imobiliare și a luat sume mari de bani de la oameni, promițandu-le ca le va perfecta vize necesare…

- Mare cucoana-i lenea aceasta, iar la noi, nu știu cum se face, dar e crescuta și ținuta la calduț cu ajutorul banilor sociali sau, altfel spus, cu ajutoare sociale. Sunt de acord ca trebuie ajutați oamenii nevoiași, dar este foarte important de a examina foarte atent și a stabili cine are nevoie cu…

- Cinci persoane au vazut azi moartea cu ochii în urma accidentului cumplit ce a avut loc pe Șoseaua Mangaliei, în dreptul Doraly Mall. Accidentul a fost provocat de un șofer care a fugit apoi de la locul accidentului. Acesta a lovit grav o femeie de 42 de ani care trecea pe marcajul…

- ”Eu țin foarte mult la Codrin Ștefanescu, a fost unul dintre puținii oameni din partid care au venit la mine la Jilava ca sa ma vada, ceea ce pentru mine are o valoare extraordinara și cred ca loialitatea trebuie sa fie reciproca in viața publica, in viața politica. Nu cred ca are dreptate cu mitingurile…

- Presedintele Donald Trump se afla la Casa Casa duminica dimineata (ora locala) in timpul incidentului, potrivit news.ro. O persoana a incercat sa sara un rand de suporturi de metal pentru biciclete folosite cu scopul de a crea un al doilea rand de garduri in jurul sediului Executivului, a…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,2 s-a produs, vineri, în Ecuador, informeaza Institutul geologic (IG) din aceasta tara, relateaza DPA. Cutremurul a avut epicentrul la circa 20 km sud de orasul de coasta Guayaquil, a adaugat sursa citata. Presedintele ecuadorian…

- Poliția din Chișinau monitorizeaza deja de trei zile toate microbuzele de ruta din capitala, pentru a stabili daca șoferii acestora nu iau mai mulți pasageri decat numarul de locuri prevazute in caracteristica tehnica a vehiculului, așa cum prevede Regulamentul Circulatiei Rutiere. Oamenii legii sunt…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu socheaza. In direct la Romania TV, Vasilescu a facut un anunt incredibil. Unele salarii ar putea scadea, dar s-ar intampla numai din vina angajatorilor.Citește și: Pe fondul agravarii starii de sanatate a Regelui Mihai, Casa Regala i-a prezentat SUCCESORUL!…

- ”Poporul roman este un popor inteligent (...) Vreau sa ii rog pe romani sa se gandeasca, am vazut ca sunt multi care incurajeaza iesirea in strada, un drept al fiecaruia dintre noi, sa citeasca aceasta ordonanta, sa se duca la sursa si sa se gandeasca daca ies in strada pentru interesul lor propriu…

- Papa Francisc este nemulțumit de cei care fac fotografii in timpul liturghiei. Liderl bisericii catolice a spus ca il intristeaza faptul ca atatea telefoane sunt ridicate in timpul slujbei, dar și ca preoți și episcopi se numara printre cei ucare fac poze. „Nu este un spectacol”, a spus Suveranul Pontif,…

- Președintele american Donald Trump i-a acuzat pe unii dintre zecii de prinți, miniștri și oameni de afaceri arestați pentru corupție in Arabia Saudita ca au ''muls'' țara, oferind astfel un sprijin semnificativ regelui Salman și prințului moștenitor Mohammed ben Salman dupa aceasta campanie fara…

- Tinerele, care au peste 2,3 milioane de followeri pe social media, si-au construit si o firma de marketing digital numita A&E. „Cand lucram ca avocat mi se spunea ca trebuie sa astept, nu conteaza care sunt calitatile mele, nu conteaza daca sunt mult mai buna decat alti colegi, trebuie sa am rabdare…

- Dupa publicarea documentelor din Paradise Papers, multa lume se intreba ce sunt offshore-urile și in ce fel sunt afectați oamenii de rand de faptul ca bogații lumii investesc banii in companii din paradisuri fiscale.

- Trei muncitori au murit, dupa ce au fost prinsi sub un mal de pamant, sambata dimineața, in apropiere de Peștera Bolii. Oamenii sapau un terasament la calea ferata in apropiere de Petrosani.

- Zeci de fani prezenți la un meci de baseball din Houston, SUA, s-au mobilizat și au ajutat o femeie sa iși recupereze caciula scapata de la etajul șapte al unei cladiri. Oamenii au aruncat caciula in sus, de la etaj la etaj, pana aceasta a ajuns la proprietara. Gestul frumos a fost filmat de fani. Unul…

- O propunere legislativa aflata in dezbatere publica condiționeaza acordarea ajutorului social cu participarea beneficiarului apt de munca la acțiunile de prevenire sau de inlaturare a urmelor unor situații de urgența – inundații, furtuni, cutremure etc. Acțiunile la care vor participa acești noi voluntari…

- Statele Unite sunt ”inamicul numarul unu” al Iranului, iar Teheranul nu va ceda niciodata presiunii Washingtonului in legatura cu acordul multinational in dosarul nuclear iranian, a avertizat joi, intr-un discurs televizat, liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, relateaza Reuters.Presedintele…

- Sunt multi antreprenori in Romania care nu inteleg importanta marketingului. Iar asta reprezinta o semnificativa sursa de pierderi pentru companii. 0 0 0 0 0 0 Vestea buna este ca oricine poate invata trucuri inteligente, care, odata introduse in rutina zilnica, te vor ajuta sa comunici…

- Facebook este iar in mijlocul unui scandal despre cum te asculta si apoi iti vinde reclame. In mai 2014, Facebook a anuntat functionalitatea "Identify TV and Music", prin care putea folosi microfonul de pe telefonul tau ca sa identifice ce muzica asculti sau la ce emisiuni TV te uiti, apoi…

- Banii tin de cald. Mai ales daca locuiesti in orasul cu cea mai scumpa gigacalorie din tara. Oamenii sunt nevoiti sa puna bani deoparte ca sa plateasca factura la iarna. Un lucru aproape imposibil, mai ales cand castigi putin peste o mie de lei. De cealalta parte, sunt orase in care caldura costa de…

- Printr-o petiție lansata la adresa primarului municipiului Satu Mare, Kereskenyi Gabor, peste 100 de persoane cer inchiderea adapostului de caini de la Dara. In continuare va prezentam textul petiției: „Domnule Primar a Mun. Satu Mare! Nu vrem hingheri pe banii nostri! Nu vrem cruzime fata de animale,…

- Președintele Iranului, Hassan Rouhani, a declarat vineri ca țara sa se va retrage din acordul nuclear incheiat in 2015 cu marile puteri, daca respectiva ințelegere nu este in interesul național, informeaza Reuters. Rouhani a reacționat astfel la noua strategie a SUA în privința…

- Donald Trump a adoptat un ordin executiv in sensul modificarii "Obamacare" "Initiem un proces de abrogare si inlocuire a Obamacare. Acum, Casa Alba initiaza acest proces. Oamenii vor primi servicii medicale la tarife foarte mici. Companiile de asigurari se vor lupta pentru a inscrie pe toata lumea",…

- Președintele SUA, Donald Trump, a adoptat astazi o ordonanța executiva pentru modificarea Legii serviciilor medicale accesibile, numita "Obamacare", în contextul în care planul de abrogare a acestor reglementari este blocat în Congres. "Inițiem un proces de abrogare și înlocuire…

- De trei luni, angajatii Primariei Stanesti, din judetul Gorj, nu au mai primit banii pentru munca prestata, dupa aplicarea legii care permite autoritatilor locale sa majoreze salariile angajatilor. Primarul Stefan Blideanu a spus ca joi intra pe carduri salariile pentru luna iulie si ca salariile…

- De trei luni, angajatii Primariei Stanesti, din judetul Gorj, nu au mai primit banii pentru munca prestata, dupa aplicarea legii care permite autoritatilor locale sa majoreze salariile angajatilor. Primarul Stefan Blideanu a spus ca joi intra pe carduri salariile pentru luna iulie si ca…

- Victor Ponta, fost șef al PSD și membru Pro Romania, susține ca partidul va avea probleme daca Liviu Dragnea ramane in fruntea social-democraților. El susține ca cea singura soluție viabila in acest moment ar fi ca ca premierul Mihai Tudose sa preia conducerea PSD și „sa incerce sa guverneze bine”.…

- Politia din Las Vegas a transmis luni ca un atacator inarmat s-ar afla liber in celebra zona cu cazinouri a orasului si a cerut locuitorilor sa fie precauti, relateaza DPA si BBC News. Conform unei postari pe Twitter a departamentului de politie, persoana inarmata s-ar afla in apropierea cazinoului…

- Este anuntul facut de premierul catalan, noaptea trecuta, dupa o zi dominata de haos. Oamenii s-au luptat la propriu pentru a vota independenta regiunii si, in final, au sarbatorit victoria referendumului pe strazi. In acelasi timp, insa, oficialii de la Madrid au spus ferm ca demersul separatistilor…