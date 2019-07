Trump a vorbit din nou despre o posibila ramanere in functie a sa si dupa 2024 (in cazul in care va fi reales in 2020), mentionand intr-o paranteza ca „glumeste”. Referindu-se la contracandidatii sai din Partidul Democrat, Trump spune: „Ati putea sa va imaginati ca unul dintre Joe Biden cel somnoros, Alfred Newman (n.r. - insulta pentru Pete Buttigieg) sau o versiune slabanoaga si emotiva a lui Pocahontas ar putea fi presedintele vostru in loc de ce aveti acum, atat de chipes si de destept, un adevarat geniu stabil!”