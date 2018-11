Stiri pe aceeasi tema

- Marti, "presedintele a raspuns la intrebarile scrise adresate de biroul procurorului special", a declarat unul dintre avocatii sai, Jay Sekulow, citat de mai multe media americane. "Presedintele a raspuns in scris", a precizat el. "Este timpul ca aceasta ancheta sa se incheie", a afirmat…

- Presedintele american Donald Trump a declarat sambata ca extradarea clericului Fethullah Gulen, un adversar al liderului turc Recep Tayyip Erdogan, 'nu este examinata', transmit dpa si Reuters, conform agerpres.ro. Guvernul turc il acuza pe Gulen, un influent cleric musulman care traieste in…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat vineri ca a terminat de scris raspunsurile solicitate in investigatia privind ingerintele electorale ruse si presupusele contacte cu Moscova, dar liderul de la Casa Alba a precizat ca scrisoarea nu a fost inca trimisa. "Tocmai am terminat de scris…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat joi ca va "scoate armata" pentru a apara granita SUA, pe masura ce o caravana cu mii de migranti central-americani se apropie de frontiera dintre Mexic si Statele Unite, relateaza Reuters. "Scot armata pentru aceasta Urgenta Nationala. Vor fi opriti!" - a…

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti ca fostul sau avocat Michael Cohen a mintit atunci cand a marturisit ca el i-a cerut sa incalce legea in perioada in care a lucrat pentru el, relateaza Associated Press.

- Presedintele american Donald Trump si Prima Doamna Melania Trump se vor deplasa in Florida unde vor vizita regiunea Florida Panhandle (nord-vestul statului Florida), grav afectata de uraganul Michael, a anuntat Casa Alba, aceasta fiind prima vizita a presedintelui american in regiune dupa distrugerile…

- Kremlinul a salutat miercuri acordurile facute intre președintele sud-coreean Moon Jae-in și liderul suprem nord-coreean Kim Jong-un in cadrul summitului desfașurat la Phenian, relateaza site-ul agenției Reuters preluat de mediafax. Moon Jae-in și Kim Jong-un au anuntat printr-o declaratie…

- Presedintele american Donald Trump a primit o scrisoare de la omologul sau nord-coreean Kim Jong-un, prin intermediul caruia liderul de la Phenian cere o noua intalnire la Casa Alba, a declarat luni purtatorul de cuvant de la Casa Alba, Sarah Sanders, relateaza Reuters.