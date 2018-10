Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump a sugerat ca "ucigași fara scrupule" ar putea fi responsabili pentru dispariția și presupusa crima a jurnalistului Jamal Khashoggi, anunțand ca l-a trimis pe secretarul de stat Mike Pompeo in Arabia Saudita pentru a discuta cu regele Salman, relateaza AP, scrie…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat luni într-o postare pe Twitter ca a vorbit cu regele Salman al Arabiei Saudite, care i-a spus ca 'nu stie' nimic despre soarta jurnalistului saudit disparut Jamal Khashoggi, potrivit AFP.

- Temele abordate in emisiune au vizat o paleta larga de probleme – de la denuclearizarea Coreei de Nord și pana la scandalul recent legat de dispariția jurnaistului saudit al The Washington Post, Jamal Khashoggi , despre care se crede ca ar fi fost ucis cu bestialitate in cladirea consulatului Arabiei…

- O declarație cu totul neașteptata, ținând cont de înalțimea funcției și de natura mesajului, a fost facuta de Donald Trump în emisiunea 60 Minutes de la postul de televiziune CBS, difuzata duminica. Ținta afirmației: omologul sau rus, Vladimir Putin. Temele abordate în…

- Presedintele american, Donald Trump, a spus miercuri ca a discutat "la cel mai inalt nivel" cu autoritatile saudite pentru a solicita explicatii privind disparitia jurnalistului Jamal Khashoggi si a dezvaluit ca intentioneaza sa o invite la Casa Alba pe logodnica ziaristului, Hatice Cengiz, transmite…

- Jamal Khashoggi, jurnalist saudit, critic al printului mostenitor Mohammed bin Salman, nu a mai fost vazut de marti, cand a intrat in cladirea consulatului Arabiei Saudite din Istanbul, astfel ca procurorii turci au deschis o ancheta.

- Mohammed bin Salman, prințul moștenitor al Arabiei Saudite, a anunțat ca listarea gigantului din domeniul petrolului Aramco va fi realizata la finele anului 2020 sau cel mai tarziu la inceputul anului 2021, transmite Bloomberg, potrivit Mediafax.Prințul și-a menținut estimarea ca Aramco valoreaza…