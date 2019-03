Trump, despre ancheta privind implicarea Rusiei: S-a spus clar ''Judecatorul si avocatul in dosarul Paul Manafort au spus clar lumii intregi ca nu a existat o coluziune cu Rusia'', a scris Trump pe Twitter, inainte de a critica din nou ceea ce considera a fi ''vanatoarea de vrajitoare'' pornita impotriva lui. ''Chiar imi pare rau pentru Paul. A trecut printr-o perioada dificila'', a spus Trump tot vineri, in fata presei, facand aluzie si de aceasta data la faptul ca in opinia sa adevarata tinta in acest proces ar fi fost el si acuzatia de colaborare cu Rusia. Paul Manafort a fost condamnat joi la 47 de luni de inchisoare pentru fraude fiscale… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul coordonator de campanie al președintelui american Donald Trump a fost condamnat la aproape patru ani de inchisoare. Paul Manafort a primit o pedeapsa de 3 ani și 11 luni pentru infracțiuni de corupție și evaziune fiscala, in condițiile in care procurorii au cerut 24 de ani de inchisoare. In fața…

- Paul Manafort, fostul sef de campanie al presedintelui Donald Trump, a fost condamnat joi la 47 de luni de inchisoare, aproape 4 ani, pentru infractiuni financiare scoase la lumina de ancheta condusa de procurorul special Robert Mueller, care investigheaza amestecul Rusiei in alegerile din 2016,…

- Paul Manafort, fostul sef de campanie al președintelui american Donald Trump, a fost condamnat joi la 47 de luni de închisoare de un judecator american pentru frauda bancara și fiscala descoperita în timpul anchetei lui Robert Mueller privind rolul Rusiei în alegerile din 2016,…

- Judecatorul federal responsabil de sentinta in procesul intentat fostului director de campanie al presedintelui american Donald Trump, Paul Manafort, gasit vinovat de multiple fraude financiare in august anul trecut, a respins cererea de clementa a avocatilor acestuia, informeaza vineri Reuters. Judecatorul…

- Paul Manafort a fost condamnat, dupa ce procurorii l-au acuzat ca a ascuns de guvernul SUA milioane de dolari caștigați in calitate de consultant al fostului guvern pro-rus al Ucrainei. Dupa inlaturarea președintelui ucrainean,Viktor Ianukovici, au declarat procurorii, Manafort a mințit bancile pentru…

- Intr-un document trimis instantei competente, echipa procurorului special Robert Mueller a indicat ca este de acord cu evaluarea Ministerului Justitiei potrivit careia Manafort ar trebui sa fie condamnat la o pedeapsa cuprinsa intre ''235 si 293 de luni''. La aceasta pedeapsa se pot adauga…

- Echipa lui Mueller a afirmat la tribunal ca Manafort ar trebui sa fie condamnat la intre 235 si 292 de luni (19 ani si jumatate si 24 de ani si jumatate) pentru infractiuni financiare "serioase, de lunga durata". Manafort, in varsta de 69 de ani, ar putea fi vizat si de sanctiuni financiare…

- Mai mulți oficiali de top din SUA au susținut ca actorii straini nu au avut un impact semnificativ asupra sistemelor electronice sau altor echipamente folosit în noiembrie 2018 pentru alegeri, în ciuda multiplelor tentative de hacking, informeaza Reuters. Comentariul…