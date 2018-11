Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a apreciat vineri ca este "foarte jignitor" ca omologul sau francez Emmanuel Macron sa sugereze ca Europa ar trebui sa-si creeze propria armata pentru a se proteja de dusmani potentiali, inclusiv SUA, transmite Reuters. "Foarte jignitor, dar poate ca Europa ar trebui…

- Uniunea Europeana trebuie sa infiinteze propria armata, pentru a reduce dependenta de Washington in materie de aparare, afirma presedintele Frantei, Emmanuel Macron, denuntand aparitia unor "puteri autoritariste" si evocand necesitatea apararii Europei de Rusia, China si Statele Unite.

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a afirmat - intr-un interviu difuzat marti de postul de radio Europe 1 - ca Europa nu va putea sa se apere fara ''o armata europeana adevarata'', relateaza AFP preluata de Agerpres. ''Europenii nu vor fi aparati daca nu se decide constituirea unei armate…

- Autor: Adrian SEVERIN Pe data de 29 octombrie 2018, la Sala Ronda a Hotelului Intercontinental, profesorul John Mearsheimer, de la Universitatea din Chicago, a fost invitat sa vorbeasca despre viitoarele politici globale ale marilor puteri. In acest context a identificat ca principali actori globali…

- In urma unui sondaj realizat de CURS la comanda Coaliției Naționale pentru Modernizarea Romaniei (CNMR), romanii au declarat in proporție de 41% ca sunt pro UE iar 25% anti UE. In ceea ce privește politica externa: 53% dintre romani considera ca Uniunea Europeana trebuie sa fie principalul…

- Președintele iranian Hassan Rouhani a declarat miercuri ca Teheranul nu are nicio intenție de a porni un razboi cu Statele Unite sau cu forțele din Orientul Mjlociu, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax."Nu vrem sa pornim un razboi cu forțele americane in regiune", a declarat…

- Iranul a declarat luni ca Europa ar trebui sa-si accelereze eforturile pentru a salva acordul nuclear incheiat in 2015 intre Teheran si marile puteri, din care presedintele Donald Trump a retras Statele Unite in luna mai, a informat televiziunea de stat iraniana, relateaza Reuters, preluata de Agerpres.…