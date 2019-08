Trump denunţă 'ştirile false şi dezgustătoare' privind tensiunile de la summitul G7 Presedintele american Donald Trump a denuntat ceea ce a numit 'stirile false si dezgustatoare' privind tensiunile existente intre participantii la summitul G7 de la Biarritz (sud-vestul Frantei), sustinand in schimb ca liderii statelor membre se inteleg foarte bine, transmit Reuters si dpa. Trump a amenintat ca va impozita suplimentar vinurile franceze importate de SUA, dupa ce Franta anuntase ca va aplica taxe sporite gigantilor tehnologici americani. ''Relatari atat de false si inexacte pana acum despre G7. Cei aflati in spatele stirilor false stiu asta, dar nu se pot abtine'',… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

