Stiri pe aceeasi tema

- Emisarul SUA pentru coalitia internationala antijihadista Brett McGurk si-a prezentat vineri demisia, a anuntat sambata un responsabil al Departamentului de Stat, relateaza AFP, citat de Agerpres.

- Demisia lui McGurk isi va face efectul pe 31 decembrie, a precizat acest responsabil sub acoperirea anonimatului, fara a furniza alte informatii. Potrivit mai multor media americane, el decisese sa renunte la postul sau in februarie, dar si-a dat demisia mai devreme dupa evolutiile neprevazute din…

- Emisarul Statelor Unite ale Americii pentru coalitia internationala antijihadista, Brett McGurk, a demisionat, in semn de protest fata de decizia presedintelui Donald Trump de a retrage trupele americane stationate in Siria.

- Brett McGurk, reprezentantul SUA in coaliția globala care lupta impotriva ISIS a demisionat in semn de protest fata de decizia președintelui Donald Trump de a retrage trupele americane din Siria, alaturandu-se secretarului Apararii, Jim Mattis, relateaza BBC si Associated Press.Cu numai 11…

- Brett McGurk, reprezentantul SUA in coalitia globala care lupta impotriva ISIS a demisionat in semn de protest fata de decizia presedintelui Donald Trump de a retrage trupele americane din Siria, alaturandu-se secretarului Apararii, Jim Mattis, relateaza BBC si Associated Press.

- Secretarul Apararii, Jim Mattis, va parasi postul "la sfarsitul lui februarie", a scris Donald Trump joi pe Twitter, la o zi dupa anuntul retragerii americane din Siria, transmite AFP, citat de...

- Secretarul Apararii, Jim Mattis, va parasi postul "la sfarsitul lui februarie", a scris Donald Trump joi pe Twitter, la o zi dupa anuntul retragerii americane din Siria, transmite AFP. "Un nou secretar al Apararii va fi numit in viitorul apropiat", a adaugat presedintele american.…

- 'Retragerea din Siria nu a fost o surpriza. Am facut campanie ani de zile pentru asta si, acum sase luni, cand mi-am dorit foarte mult sa fac asta public, am fost de acord ca trupele americane sa mai ramana (in Siria). Rusia, Iranul, Siria si altii sunt inamicul local al SI. Noi le facem treaba.…